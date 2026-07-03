Sigue intacto el sueño mundialista para Colombia: venció a Ghana y enfrentará a Suiza en octavos de final
La Selección Colombia venció a Ghana 1-0 y avanzó a la siguiente fase de la Copa Mundial 2026 en un apretado partido en el estadio de Kansas, en Estados Unidos.
El único gol del partido llegó tras un pase determinante del delantero Luis Suárez que entró al partido luego de la lesión prematura del inicialista Jhon Córdoba.
El pase de Suárez lo convirtió en gol el mediocampista Jhon Arias al minuto 14 del juego venciendo al golero africano Lawrence Ati Zigi.
Los ‘cafeteros’ se enfrentarán ahora a la Selección Suiza en octavos de final en un partido pactado para el próximo martes 7 de julio desde las 15:00 (hora Colombia).
De avanzar en la serie, Colombia se mediría al ganador en el enfrentamiento entre la Selección de Argentina y Egipto.
Así salieron los equipos a la cancha:
Colombia
Camilo Vargas
Daniel Múñoz
Davinson Sánchez
Jhon Lucumí
Johan Mojica
Jefferson Lerma
Gustavo Puerta
Jhon Arias
James Rodríguez
Luis Díaz
Jhon Córdoba
DT: Néstor Lorenzo
Ghana
Lawrence Ati Zigi
Marvin Senaya
Jerome Opoku
Derrick Luckassen
Gideon Mensah
Thomas Partey
Caleb Yirenkyi
Kwasi Sibo
Antoine Semenyo
Iñaki Williams
Jordan Ayew
DT: Carlos Queiroz