Sigue intacto el sueño mundialista para Colombia: venció a Ghana y enfrentará a Suiza en octavos de final

La Selección Colombia venció a Ghana 1-0 y avanzó a la siguiente fase de la Copa Mundial 2026 en un apretado partido en el estadio de Kansas, en Estados Unidos.

El único gol del partido llegó tras un pase determinante del delantero Luis Suárez que entró al partido luego de la lesión prematura del inicialista Jhon Córdoba.

El pase de Suárez lo convirtió en gol el mediocampista Jhon Arias al minuto 14 del juego venciendo al golero africano Lawrence Ati Zigi.

Los ‘cafeteros’ se enfrentarán ahora a la Selección Suiza en octavos de final en un partido pactado para el próximo martes 7 de julio desde las 15:00 (hora Colombia).

De avanzar en la serie, Colombia se mediría al ganador en el enfrentamiento entre la Selección de Argentina y Egipto.

Así salieron los equipos a la cancha:

Colombia

Camilo Vargas

Daniel Múñoz

Davinson Sánchez

Jhon Lucumí

Johan Mojica

Jefferson Lerma

Gustavo Puerta

Jhon Arias

James Rodríguez

Luis Díaz

Jhon Córdoba

DT: Néstor Lorenzo

Ghana

Lawrence Ati Zigi

Marvin Senaya

Jerome Opoku

Derrick Luckassen

Gideon Mensah

Thomas Partey

Caleb Yirenkyi

Kwasi Sibo

Antoine Semenyo

Iñaki Williams

Jordan Ayew

DT: Carlos Queiroz