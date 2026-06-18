Alemania asegura que envió dos buques al mar Rojo para posible misión militar luego de que Trump firmara un acuerdo con el régimen de Irán

Alemania envió dos buques al mar Rojo como preparación para una posible misión militar en el estrecho de Ormuz, según declaró el jueves el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius.

Horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara un acuerdo con el régimen de Irán para poner fin a los ataques que han perturbado el suministro energético mundial, responsables del sector del transporte marítimo pidieron "el despliegue urgente" de buques dragaminas en el estrecho.

"En estos momentos, nuestro dragaminas Fulda y el buque de suministro Mosel están atravesando el canal de Suez en dirección al mar Rojo", declaró Pistorius a los periodistas a su llegada a una reunión con sus homólogos de la OTAN en Bruselas.

Pistorius, que no dio un plazo concreto, señaló que será necesaria la aprobación del régimen iraní y de Omán antes de cualquier participación en una operación de desminado.

El funcionario agregó además que cualquier misión dependerá también de la evolución de las negociaciones entre el régimen de Irán y Estados Unidos.

Garantizar que el estrecho quede libre de minas podría retrasar varias semanas la vuelta a la normalidad del tráfico marítimo, según han adelantado expertos del sector naviero y de la seguridad marítima.

Alemania, cabe resaltar, también va a enviar drones submarinos, buzos especializados en minas y equipos de protección de buques.

Aunque Francia y el Reino Unido han estado impulsando planes para una misión naval multinacional, el régimen de Irán manifestó una fuerte oposición a cualquier presencia militar extranjera en la vía navegable y podría intentar imponer tasas de tránsito al transporte marítimo, una línea roja para las potencias europeas.

Funcionarios del Gobierno griego, por su parte, han afirmado que Atenas está dispuesta a enviar recursos para apoyar las labores de desminado, pero el portavoz del Gobierno, Pavlos Marinakis, declaró el jueves que no se había tomado ninguna decisión concreta a nivel operativo.

El acuerdo entre Estados Unidos y la dictadura de los ayatolás de 14 puntos prorroga otros 60 días el alto el fuego anunciado en abril, incluso en Líbano, para permitir que ambas partes negocien una tregua definitiva.

VEA TAMBIÉN Trump confirmó que ya firmó el documento del acuerdo para poner fin a la guerra con Irán o

Tanto Donald Trump como el líder del régimen iraní, Masud Pezeshkian, firmaron digitalmente el miércoles el memorándum en inglés y farsi, según funcionarios de ambos países.