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Miércoles, 17 de junio de 2026
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Estados Unidos e Irán

Trump confirmó que ya firmó el documento del acuerdo para poner fin a la guerra con Irán

junio 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Irán recordó que ya lo había suscrito electrónicamente y consideró que quizás no haga falta una ceremonia el viernes en Suiza, como se había adelantado.

Este miércoles Estados Unidos e Irán ratificaron la firma del acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio y revelaron el texto de su memorándum de entendimiento, mediante el cual Teherán se compromete a diluir su uranio enriquecido en el marco de futuras negociaciones.

Trump firmó personalmente hoy una una copia del acuerdo, durante una cena con el presidente francés Emmanuel Macron en el palacio de Versalles, después de la cumbre del G7.

Por su parte, Irán recordó que ya lo había suscrito electrónicamente y consideró que quizás no haga falta una ceremonia el viernes en Suiza, como se había adelantado.

"El texto del memorando de entendimiento de Islamabad quedó finalizado con la firma de los presidentes. Ahora es momento de poner a prueba la implementación de este acuerdo", declaró el portavoz del ministerio de Exteriores, Esmaïl Baghaï, citado por la agencia Irna.

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El funcionario agregó que la firma se realizó de manera electrónica y que una ceremonia de firma "realmente no tiene sentido".

Cabe recordar que Washington y Teherán alcanzaron un memorando de entendimiento para poner fin al conflicto desencadenado el 28 de febrero por ataques de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica, que se extendió a la región y causó miles de muertos, principalmente en Irán y el Líbano.

El acuerdo incluye al frente en Líbano.

A su vez, el secretario general del grupo chiita libanés proiraní Hezbolá, Naim Qasem, calificó el acuerdo de "gran victoria" para Irán, país al que agradeció haber insistido en incluir al frente libanés.

En un discurso televisado, llamó a "aprovechar" este acuerdo para "expulsar a Israel" del Líbano.

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