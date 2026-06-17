"No me parece que se llegue a una estabilidad regional": analista internacional sobre memorando de entendimiento alcanzado entre EE. UU. y el régimen de Irán
Este miércoles, Estados Unidos publicó un texto oficial del memorando de entendimiento alcanzado con el régimen de Irán durante el pasado fin de semana.
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Con este documento, la Casa Blanca busca sentar las bases para un acuerdo definitivo entre ambos países tras meses de tensiones en Medio Oriente.
Entre los puntos, destaca:
- Fin inmediato y permanente de las operaciones militares entre ambas partes.
- Compromiso mutuo de respetar la soberanía e integridad territorial.
- Negociación de un acuerdo definitivo en un plazo máximo de 60 días.
- Reapertura gradual del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.
- Retirada de fuerzas estadounidenses de zonas próximas a Irán.
- Garantías para la libre circulación de buques comerciales.
- Diseño de un plan de reconstrucción económica valorado en al menos US$300,000 millones.
- Levantamiento progresivo de sanciones internacionales y estadounidenses.
- Compromisos sobre el programa nuclear iraní bajo supervisión internacional.
- Liberación de fondos iraníes congelados en el extranjero.
- Creación de mecanismos de supervisión y cumplimiento.
Sobre este asunto, Luis Fleischman, analista internacional y experto en conflictos del Oriente Medio, habló en el programa La Tarde de NTN24.
"Esto puede estallar en cualquier momento para Trump. "No me parece que se llegue a una estabilidad regional", dijo el entrevistado.
Posteriormente, sostuvo: "Ni el Líbano es consultado aquí, ni Israel es consultado así; este acuerdo es una especie de capitulación".
El conflicto directo entre Estados Unidos e Irán ha durado aproximadamente tres meses y medio.
Las hostilidades estallaron a finales de febrero de 2026 y concluyeron a mediados de junio con el anuncio y firma del mencionado memorando de entendimiento.