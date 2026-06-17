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Miércoles, 17 de junio de 2026
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Régimen de Irán

"No me parece que se llegue a una estabilidad regional": analista internacional sobre memorando de entendimiento alcanzado entre EE. UU. y el régimen de Irán

junio 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Luis Fleischman, analista internacional y experto en conflictos del Oriente Medio, habló en el programa La Tarde de NTN24 respecto a las tensiones y negociaciones de la Casa Blanca y la dictadura de los ayatolás.

Este miércoles, Estados Unidos publicó un texto oficial del memorando de entendimiento alcanzado con el régimen de Irán durante el pasado fin de semana.

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Con este documento, la Casa Blanca busca sentar las bases para un acuerdo definitivo entre ambos países tras meses de tensiones en Medio Oriente.

Entre los puntos, destaca:

  • Fin inmediato y permanente de las operaciones militares entre ambas partes.
  • Compromiso mutuo de respetar la soberanía e integridad territorial.
  • Negociación de un acuerdo definitivo en un plazo máximo de 60 días.
  • Reapertura gradual del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.
  • Retirada de fuerzas estadounidenses de zonas próximas a Irán.
  • Garantías para la libre circulación de buques comerciales.
  • Diseño de un plan de reconstrucción económica valorado en al menos US$300,000 millones.
  • Levantamiento progresivo de sanciones internacionales y estadounidenses.
  • Compromisos sobre el programa nuclear iraní bajo supervisión internacional.
  • Liberación de fondos iraníes congelados en el extranjero.
  • Creación de mecanismos de supervisión y cumplimiento.

Sobre este asunto, Luis Fleischman, analista internacional y experto en conflictos del Oriente Medio, habló en el programa La Tarde de NTN24.

"Esto puede estallar en cualquier momento para Trump. "No me parece que se llegue a una estabilidad regional", dijo el entrevistado.

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Posteriormente, sostuvo: "Ni el Líbano es consultado aquí, ni Israel es consultado así; este acuerdo es una especie de capitulación".

El conflicto directo entre Estados Unidos e Irán ha durado aproximadamente tres meses y medio.

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Las hostilidades estallaron a finales de febrero de 2026 y concluyeron a mediados de junio con el anuncio y firma del mencionado memorando de entendimiento.

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