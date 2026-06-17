"No me parece que se llegue a una estabilidad regional": analista internacional sobre memorando de entendimiento alcanzado entre EE. UU. y el régimen de Irán

Este miércoles, Estados Unidos publicó un texto oficial del memorando de entendimiento alcanzado con el régimen de Irán durante el pasado fin de semana.

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Con este documento, la Casa Blanca busca sentar las bases para un acuerdo definitivo entre ambos países tras meses de tensiones en Medio Oriente.

Entre los puntos, destaca:

Fin inmediato y permanente de las operaciones militares entre ambas partes.

Compromiso mutuo de respetar la soberanía e integridad territorial.

Negociación de un acuerdo definitivo en un plazo máximo de 60 días.

Reapertura gradual del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

Retirada de fuerzas estadounidenses de zonas próximas a Irán.

Garantías para la libre circulación de buques comerciales.

Diseño de un plan de reconstrucción económica valorado en al menos US$300,000 millones.

Levantamiento progresivo de sanciones internacionales y estadounidenses.

Compromisos sobre el programa nuclear iraní bajo supervisión internacional.

Liberación de fondos iraníes congelados en el extranjero.

Creación de mecanismos de supervisión y cumplimiento.

Sobre este asunto, Luis Fleischman, analista internacional y experto en conflictos del Oriente Medio, habló en el programa La Tarde de NTN24.

"Esto puede estallar en cualquier momento para Trump. "No me parece que se llegue a una estabilidad regional", dijo el entrevistado.

Posteriormente, sostuvo: "Ni el Líbano es consultado aquí, ni Israel es consultado así; este acuerdo es una especie de capitulación".

El conflicto directo entre Estados Unidos e Irán ha durado aproximadamente tres meses y medio.

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Las hostilidades estallaron a finales de febrero de 2026 y concluyeron a mediados de junio con el anuncio y firma del mencionado memorando de entendimiento.