Pánico en vuelo de Ryanair: ventanilla se desprendió en pleno vuelo y pasajero fue succionado

Un vuelo rutinario de Ryanair se convirtió este viernes en una experiencia aterradora para decenas de pasajeros cuando una ventanilla se rompió en pleno vuelo, obligando a un aterrizaje de emergencia en Grecia.

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El avión, que había despegado del aeropuerto de Tesalónica con destino a Memmingen, Alemania, tuvo que regresar urgentemente pocos minutos después del despegue tras detectarse el fallo estructural.

El incidente ocurrió mientras la aeronave sobrevolaba Macedonia del Norte. Según informó Euro News, el desprendimiento de la ventanilla provocó una súbita diferencia de presión en la cabina que empujó parcialmente a uno de los pasajeros hacia el exterior.

El impacto desató el pánico entre los viajeros, mientras las mascarillas de oxígeno se desplegaban automáticamente en toda la aeronave.

"La diferencia de presión empujó parcialmente a uno de los pasajeros hacia el exterior, obligando al despliegue inmediato de las mascarillas de oxígeno", reportaron fuentes aeroportuarias.

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Durante esos minutos críticos, la tripulación mantuvo la calma y activó los protocolos de emergencia establecidos para situaciones de despresurización, mientras intentaba controlar el pánico generalizado entre los ocupantes.

Los pilotos, al percatarse de la gravedad del suceso, no dudaron en solicitar autorización para regresar inmediatamente a Tesalónica.

La profesionalidad del equipo permitió estabilizar la situación a bordo y preparar un aterrizaje seguro. En tierra, los servicios de emergencia del aeropuerto Macedonia ya estaban movilizados, listos para intervenir ante cualquier complicación adicional.

El avión logró aterrizar sin mayores consecuencias materiales. Los pasajeros, que experimentaron momentos de alta tensión durante el vuelo fueron desembarcados de inmediato. Según confirmaron fuentes aeroportuarias, un pasajero resultó herido como consecuencia del incidente, aunque no se especificó la gravedad de sus lesiones.

Entretanto, la compañía aérea Ryanair confirmó el incidente y anunció su colaboración con las autoridades griegas para esclarecer las causas del fallo. Los pasajeros fueron reubicados en otro avión para continuar su trayecto hacia Alemania, con el inevitable retraso que supuso el percance.