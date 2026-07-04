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Sábado, 04 de julio de 2026
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Luis Díaz

Tras gol anulado ante Ghana, Luis Díaz encabeza el top de jugadores con más fuera de lugar en Mundial de 2026

julio 4, 2026
Por: Diana Pérez
Luis Díaz | Foto: AFP
Luis Díaz | Foto: AFP
Pese a su falta de goles y asistencias en el partido, el talentoso jugador del Bayern Múnich fue nombrado como MVP del partido.

La selección Colombia continúa avanzando en su camino mundialista y tras derrotar a Ghana en los dieciseisavos tendrá la importante tarea de enfrentarse a Suiza en los octavos de final del Mundial de 2026.

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El conjunto cafetero, aunque se quedó con la victoria con un gol de Jhon Arias, intentó por todos los medios anotar más tantos para ampliar con gran diferencia el marcador contra el conjunto africano dirigido por Carlos Queiroz.

De hecho, entre las tantas opciones de gol, estaba el que hizo el extremo del Bayer Múnich, Luis Díaz, anotación que puso a más de uno a festejar, pero que terminó siendo anulado por el juez de línea.

Con este nuevo fuera de lugar, el guajiro se convierte en el futbolista que encabeza la lista de jugadores con más fuera de juego en lo que va del Mundial de 2026.

En su haber, Díaz acumula un total de nueve fuera de lugar desde el inicio del torneo, siendo seguido por el uruguayo Maxi Araujo que tiene seis en total.

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Luego se encuentran los futbolistas Alexander Isak, Nicolás Jackson, Marko Arnautovic y Cristiano Ronaldo todos con cinco fueras de lugar.

Después aparecen los jugadores Young-Woo Seol, Chris Wood, Bakambu y Antoine Semenyo con cuatro en total para cerrar el top 10.

Sobre esto, Luis fue claro en la zona mixta tras el final del partido contra Ghana en donde reconoció que su confianza no está al 100%. El extremo del conjunto cafetero afirmó ante los medios que: "está faltando capaz esa tranquilidad, viene todo como en conjunto".

"He tenido opciones para concretar, me anulan goles como que esa confianza que quiero tener todavía no está en su 100%. Estos tratando de mejorar partido a partido", añadió.

Y explicó que no puede dar pasos atrás: "de eso se trata. Les prometo aquí y a la gente en Colombia que sigan creyendo. Yo sé que esperan goles, que esperan asistencias y estoy dando el todo para conseguirlo, y esto tratando para conseguirlo".

Pese a su falta de goles y asistencias en la noche, el talentoso jugador del Bayern Múnich fue nombrado como MVP del partido, un reconocimiento que aseguró que no le pertenece a él sino que es un logro de su compañero Jhon Arias, autor del único tanto de la noche.

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