¿Qué riesgos enfrentaría María Corina Machado si regresa a Venezuela?

El politólogo y analista Piero Trepiccioni analizó en NTN24 los riesgos del retorno de María Corina Machado a Venezuela.

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"Desde el punto de vista de la real política y del cálculo estratégico, probablemente exista un riesgo elevado para un retorno de María Corina Machado en estos momentos a Venezuela", afirmó.

Sin embargo, Trepiccioni reconoció que "desde el punto de vista del sentimiento nacional, de los apoyos externos y la necesidad de mensajes orientadores de liderazgo hacia la población de Venezuela, sin duda alguna es el momento".

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Sobre los posibles riesgos de detención, Trepiccioni explicó: "Ha habido declaraciones muy fuertes de voceros de importancia media, pero también de importancia alta en el esquema del régimen venezolano que ha anunciado que María Corina debe ser juzgada por traición a la patria".

El analista agregó que "Venezuela después del 3 de enero no es la misma Venezuela que vivimos en 2024 y 2025".

Asimismo, destacó que Venezuela vive "bajo una especie de tutelaje geopolítico ejercido por Estados Unidos, ejercido por el gobierno de Washington, que maneja su propia dinámica con un plan de tres fases basado por el Departamento de Estado".

Trepiccioni señaló que Washington prioriza "aspectos económicos, especialmente en el tema petrolero, en el tema minero" dentro de lo que denominó "fase de estabilización económica del país".