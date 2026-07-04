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Sábado, 04 de julio de 2026
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Crucero

Un crucero con más de 100 personas y 23 tripulantes tuvo que ser aislado en Estados Unidos por un brote de norovirus

julio 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Barco de Princess Cruises | Foto: AFP
Barco de Princess Cruises | Foto: AFP
La manera que tiene este virus de contagiarse es en lugares muy cerrados o de alta afluencia como los cruceros, colegios y restaurantes.

Recientemente se ha conocido que un crucero con más de 100 personas permanece aislado por un brote de norovirus. En el crucero 'Ruby Princess' más de 100 personas y 23 tripulantes presentaron síntomas gastrointestinales agudos durante viaje de 20 días por Alaska y Canadá.

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Según indicó el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), el barco que llegó al puerto de San Francisco, en Estados Unidos, y que tenía más de 3.000 personas a bordo terminó siendo aislado por el brote de norovirus.

Los más de 100 pasajeros y 23 tripulantes afectados fueron atendidos por el personal de salud y se reportó que no necesitaron de una hospitalización. Una vez el crucero regresó a California fue sometida a un arduo proceso de limpieza y desintoxicación para que pudiera salir el mismo jueves a su próximo viaje, según el CDC.

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La entidad detalló que el crucero salió el pasado 12 de junio con 3.032 pasajeros y 1.144 tripulantes para hacer un viaje de tres semanas en Alaska y Canadá. De ese número de pasajeros 102 y 23 tripulantes comenzaron a mostrar síntomas gastrointestinales leve durante el viaje.

No obstante, hasta el 28 de junio fue cuando el CDC recibió la notificación del brote, es decir, dos semanas después.

El norovirus es un virus altamente contagioso que causa gastroenteritis aguda y sus principales síntomas son: naúseas, diarrea acusoa, dolor abdominal y vómitos explosivos. Sin embargo, las personas que contraen norovirus se recuperan en un plazo corto de 1 a 3 días.

La manera que tiene este virus de contagiarse es en lugares muy cerrados o de alta afluencia como los cruceros, colegios y restaurantes. Además, es transmitido por objetos, el consumo de alimentos o liquidos contaminados.

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