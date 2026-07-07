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"Incluso por el mar": Embajada de EE. UU. en Caracas revela imágenes de la ayuda humanitaria enviada a Venezuela tras los devastadores terremotos

julio 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Embajada de EE. UU. en Caracas revela imágenes de la ayuda humanitaria enviada a Venezuela tras los devastadores terremotos
Embajada de EE. UU. en Caracas revela imágenes de la ayuda humanitaria enviada a Venezuela tras los devastadores terremotos
De acuerdo con una publicación en su cuenta de X, el apoyo incluye suministros proporcionados por el Ministerio de Interior de Chile, los cuales fueron trasportados por vía marítima para atender a las necesidades de las comunidades afectadas.

La Embajada de Estados Unidos en Caracas reveló este martes imágenes de la ayuda humanitaria enviada por tierra, aire y mar a Venezuela tras los devastadores terremotos que dejan al menos 3.500 muertos.

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De acuerdo con una publicación en su cuenta de X, el apoyo incluye suministros proporcionados por el Ministerio de Interior de Chile, los cuales fueron trasportados por vía marítima para atender a las necesidades de las comunidades afectadas.

Asimismo, destacó que la operación es resultado del trabajo conjunto entre el Departamento de Guerra y el Departamento de Estado de Estados Unidos.

“Incluso por el mar, ayudamos a transportar asistencia esencial de nuestros socios internacionales a las personas que más lo necesitan en Venezuela. Hoy, contamos con los suministros de la Cancillería de Chile para las víctimas del terremoto. Este esfuerzo es un excelente ejemplo del apoyo del Departamento de Guerra a la respuesta humanitaria liderada por el Departamento de Estado. Seguimos con Venezuela”, dijo.

Horas antes, la Embajada de Estados Unidos en Caracas confirmó que sus equipos de Búsqueda y Rescate Urbano provenientes del condado de Fairfax, Los Ángeles, Ciudad de Miami y del Condado de Miami-Dade culminaron sus labores en Venezuela.

“Hoy nos despedimos con profunda gratitud de los equipos de Búsqueda y Rescate Urbano provenientes de VATF1, LACoFD, CityofMiamiFire, y MiamiDadeFire”, indicaron.

“Quiero agradecer su extraordinario trabajo en el terreno. Su valentía y profesionalismo en Venezuela salvaron vidas y trajeron esperanza en un momento sumamente crítico. Dejan una huella imborrable de solidaridad”, agregaron.

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La entidad indicó que, gracias al liderazgo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el Departamento de Estados, “este despliegue humanitario hizo posible un impacto real y directo en las comunidades afectadas”.

“¡Gracias a estos héroes, incluyendo sus perros, por representar lo mejor de nuestra nación! ¡Buen viaje a casa!”, indicaron.

El pasado 28 de julio aterrizaron en La Guaira, Venezuela, helicópteros y aeronaves militares de Estados Unidos para apoyar las labores de búsqueda tras los dos terremotos que se registraron con 7,1 y 7,5 de magnitud en la escala de Richter.

El Comando Sur de Estados Unidos se desplegó frente a las costas de Venezuela para apoyar en el traslado de personal experto y brindar ayuda en medio de las labores de rescate contra el tiempo.

Una aeronave Bell-Boeing V-22 Osprey aterrizó en La Guaira con personal militar para llevar a cabo las labores de socorro en las zonas más afectadas.

El mismo secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, compartió el video en el que se observa el aterrizaje del avión militar.

El Comando Sur aseguró que el objetivo de su presencia en territorio venezolano es apoyar el transporte de los equipos de rescate de los marines estadounidenses y también de otros países.

“Las tripulaciones del MV-22B Osprey y UH-1Y Venom están proporcionando apoyo vital de transporte para llevar a los equipos de búsqueda y rescate de EE.UU. y naciones socias al lugar de los hechos y salvar vidas. En la imagen se ven tripulaciones de marines transportando por aire a respondedores argentinos, mexicanos y de EE.UU. desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar hasta los sitios de desastre”, indicó el Comando Sur en sus redes sociales.

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