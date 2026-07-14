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Martes, 14 de julio de 2026
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Operativo

Embajada de Colombia exige explicaciones por muerte de colombiano durante operativo de ICE en Estados Unidos

julio 14, 2026
Por: Redacción NTN24
FBI en el lugar de los hechos, tras tiroteo en Maine en el que participó Ice y murió un joven colombiano - Foto: AFP
FBI en el lugar de los hechos, tras tiroteo en Maine en el que participó Ice y murió un joven colombiano - Foto: AFP
La misión diplomática confirmó la asistencia consular de la familia de Joan Sebastián Guerrero y exige esclarecer las circunstancias del procedimiento en Maine.

La Embajada de Colombia en Estados Unidos solicitó de manera formal al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) información y explicaciones acerca de la muerte de Joan Sebastián Guerrero, un colombiano de 26 años oriundo de Bucaramanga el cual falleció en pleno operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

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Los hechos ocurrieron en la ciudad de Biddeford, estado de Maine. En un comunicado oficial, la representación diplomática aseguró que estará cerca del desarrollo de la investigación mientras da acompañamiento consular a los familiares del difunto.

Según informó la Embajada, la sección consular sigue en contacto de manera permanente tanto con la familia de Guerrero como con las autoridades de Estados Unidos para facilitar cada proceso de forma correspondiente por el fallecimiento.

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De igual forma, confirmó que ya solicitó al DHS "información y clarificación" acerca de las circunstancias que circulan el operativo donde perdió la vida el ciudadano colombiano.

Los hechos ocurrieron durante una operación migratoria realizada por agentes de ICE en la mañana del lunes 13 de julio.

De acuerdo con la versión inicial entregada por las autoridades de Estados Unidos, los oficiales vigilaban una vivienda relacionada con una persona que tenía una orden definitiva de deportación.

En el momento en que un vehículo abandonaba el lugar, los agentes hicieron lo posible por detenerlo y esto, uno de los oficiales empezó a disparar al considerar, según ICE, que había un riesgo para la seguridad pública.

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De todas formas, las autoridades no han comunicado detalles de forma concreta que expliquen el uso de la fuerza letal.

Fueron pasando las horas y nacieron nuevos elementos que aumentaron las dudas acerca del procedimiento. El senador por Maine Angus King informó que había sido en un inicio informado acerca de que la víctima estaba siendo el objetivo del operativo, pero luego de esto, el propio Departamento de Seguridad Nacional le aclaró que Joan Sebastián Guerrero no era la persona buscada por los agentes. Aquella revelación también motivó cuestionamientos de las autoridades locales sobre la forma en que se desarrolló dicha intervención.

La gobernadora de Maine, Janet Mills, calificó el hecho como "aún más perturbador e indignante", luego de conocer que el colombiano no era el objetivo de la orden migratoria. Por su parte, el alcalde de Biddeford, Liam LaFountain, hizo la petición para que se hiciese una investigación transparente que permita conocer realmente lo ocurrido y determinar si el uso de la fuerza fue justificado.

Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes mencionaron que Guerrero tenía con autorización para trabajar en Estados Unidos y vivía en Maine con su esposa y su hija. El caso creó manifestaciones en Biddeford e hizo que se volviese a poner bajo escrutinio los procedimientos realizados por ICE, sobre todo luego de otro operativo ocurrido hace unos días atrás en Texas, el cual también terminó con la muerte de un migrante.

En el momento, avanzan las investigaciones y la Embajada de Colombia reiteró que seguirá haciendo seguimiento al proceso y acompañando a la familia del ciudadano colombiano, esto hasta que las autoridades de Estados Unidos logren esclarecer de manera plena las circunstancias de su muerte.

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