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Martes, 30 de junio de 2026
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Marcelo Bielsa - Foto: EFE
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Selección de Uruguay

Marcelo Bielsa negó que la falta de unión del plantel haya sido causa del fracaso de Uruguay en el Mundial

junio 30, 2026
Por: Redacción NTN24
En cuanto a la eliminación del certamen mundialista, el estratega argentino aceptó ser el “responsable de esta decepción”.

En medio de una conferencia de prensa, el técnico Marcelo Bielsa negó que la falta de unión dentro del plantel haya sido la causa de la derrota en la última jornada de la fase de grupos ante España, que significó la eliminación de Uruguay de la Copa del Mundo 2026, pero aceptó que hizo acuerdos con los jugadores para intentar mejorar la convivencia con una nómina donde las diferencias persistieron.

Durante la atención de prensa, el entrenador argentino mostró su "tristeza" por la eliminación mundialista, reiteró que "no fue suficiente" su gestión y defendió la entrega de los futbolistas en el campo.

"La gestión que yo hice de los recursos con que contaba, me refiero a la calidad de los jugadores disponibles, no fue suficiente", dijo Bielsa en el estadio Centenario de Montevideo.

"Hicimos lo imposible, me sentí acompañado en la búsqueda del objetivo por los jugadores", dijo Bielsa, y consideró que pusieron todo de sí, pese a las lesiones que dejaron fuera de acción a figuras como Giorgian De Arrascaeta, Ronald Araújo o Josema Giménez.

Marcelo Bielsa negó que los futbolistas le hayan solicitado cambiar la táctica para enfrentar los partidos; aun así, indicó que, durante el certamen mundialista, sí cedió ante algunos pedidos que los jugadores le habían planteado desde la última fecha FIFA del 2025.

"No cautivé a los jugadores. No estaban cómodos conmigo. La relación que tuve con los jugadores no fue obstáculo para que el equipo pudiera merecer lo que era necesario. No me voy satisfecho. Hicimos lo imposible, me sentí acompañado en la búsqueda del objetivo y pasó lo que pasó", dijo.

En cuanto a la eliminación del certamen mundialista, el estratega argentino aceptó ser el “responsable de esta decepción”.

Asimismo, lamento que la participación en la Copa del Mundo no haya terminado de esa manera, teniendo en cuenta el respaldo que recibió por parte de la afición, aun cuando las cosas no salían bien para los ‘charrúas’.

“Esta despedida es muy dolorosa por las ilusiones que me hice cuando tomé este proyecto y por lo mal que terminó", expresó.

Durante la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, la selección de Uruguay sumó tan solo dos puntos por el grupo H, tras igualar con Cabo Verde y Arabia Saudita, y dejó escapar su posibilidad de avanzar a los dieciseisavos tras caer por la mínima diferencia en la última fecha ante España.

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