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“Tenía todos los documentos en regla”: árbitro somalí se pronuncia tras impedimento para ingresar a EE.UU. para el Mundial 2026

junio 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Omar Artan, árbitro de Somalia - Foto: EFE
Omar Artan, árbitro de Somalia - Foto: EFE
A tan solo días del inicio de la Copa del Mundo, el árbitro africano fue apartado del certamen mundialista.

El árbitro somalí, Omar Artan, quien sería la primera cuota de Somalia en la historia de un Mundial, tuvo que decirle adiós de manera anticipada a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, luego de que las autoridades de los Estados Unidos le negasen el ingreso a su país.

Artan, elegido por la Confederación Africana de Fútbol (CAF) como el mejor árbitro del 2025, y quien hacía parte del selecto grupo de siete jueces centrales africanos que impartiría justicia en el certamen mundialista, ve cómo se desvanece su sueño de arbitrar en un Mundial, tras las medidas migratorias tomadas por la nación norteamericana.

Frente a esta situación, un portavoz del organismo rector del fútbol mundial dijo a la agencia de noticias AFP que “La FIFA puede confirmar que el árbitro Omar Abdulkadir Artan no podrá entrenar ni arbitrar en el Mundial de la FIFA 2026 después de que se le denegara la entrada a Estados Unidos".

Agregó que “la FIFA no interviene en los procesos de inmigración del país anfitrión, incluida la concesión de visados, y las autoridades le han informado de que la situación de Artan no cambiará por el momento".

El árbitro Artan se pronuncia tras el impedimento para entrar a los EE. UU.

Omar Artán, a quien se le negó el ingreso a los Estados Unidos el pasado sábado 6 de junio, manifestó tener todos los documentos al día, dejando ver que esta medida estaría ligada a una decisión establecida por el gobierno norteamericano.

En declaraciones al New York Times, el árbitro africano señaló que está "muy, muy decepcionado". "Soy simplemente un árbitro que intenta hacer realidad su sueño: el mayor sueño de mi vida, venir a la Copa del Mundo", declaró.

Artan señaló que “tenía los documentos en regla y todo lo demás; tenía el visado correcto".

Dentro de los detalles, el árbitro somalí indicó que, tras 11 horas de entrevista con inmigración, fue trasladado a una celda de retención separada, en la cual permaneció detenido hasta que fue embarcado en un vuelo de regreso hacia Estambul. Turquía, último país en el que estuvo antes de viajar a territorio norteamericano.

Para el juez africano, su situación estaría ligada a las restricciones de viaje y visado a la nación africana anunciadas desde el año anterior por parte del presidente de los Estados Unidos, quien ha limitado el acceso de ciudadanos somalíes.

"Creo que tienen un problema con mi país", indicó Omar Artán, de 34 años.

Ante esta situación, el Ministerio de Juventud y Deportes de Somalia defendió "la integridad" de Omar Artan, y le aseguró su "apoyo inquebrantable".

El árbitro somalí ve cómo se desvanece su sueño mundialista, por el cual había venido trabajando desde hace cuatro años, mediante intensos cursos de la FIFA en Catar y los Emiratos Árabes Unidos.

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