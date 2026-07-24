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Terremoto en Venezuela

"Yo estaba diciendo, no, esto es un sueño, esto no es realidad": Fabiana Blanco, la niña milagro rescatada hace un mes tras los terremotos en Venezuela

julio 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
En entrevista exclusiva con NTN24, la menor relató cómo sobrevivió las horas atrapada bajo los escombros de su edificio de 10 pisos.

Fabiana Blanco, la niña de 12 años que se convirtió en símbolo de esperanza tras ser rescatada de los escombros producto de los terremotos que azotaron La Guaira, Venezuela, el pasado 24 de junio, compartió detalles inéditos de su traumática experiencia.

En entrevista exclusiva con NTN24, la menor relató cómo sobrevivió 32 horas atrapada bajo los escombros de su edificio de 10 pisos.

"El terremoto fue demasiado rápido que ni dio tiempo de salir corriendo, ni de nada, porque el edificio se desplomó en menos de 7 segundos", recordó Fabiana.

La menor explicó que lo último que vio antes de quedar sepultada fue cómo desaparecía la pared que dividía su apartamento del vecino y el piso se inclinaba lateralmente.

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"Mantuve la calma, siempre estuve tranquila, nunca me alteré", afirmó sobre los momentos posteriores al colapso.

Durante las largas horas bajo los escombros, Fabiana experimentó un estado que describió como "un trance".

"Yo estaba diciendo, no, esto es un sueño, esto no es realidad", relató. Asimismo, confesó que su mente divagaba constantemente pensando en sus vecinos, su familia, su madre y sus amigos, sin saber qué había ocurrido con ellos.

El momento del rescate quedó inmortalizado en una imagen que recorrió el mundo: la radiante sonrisa de Fabiana al ver los rostros de sus salvadores.

"Esa sonrisa sale de la esperanza y la fe que tuve durante 32 horas atrapada", explicó la niña. "Fue que por fin después de tantas horas vi rostros, vi personas que me estaban rescatando porque pensaba que estaba sola".

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Fabiana fue la única sobreviviente de su edificio. Tras el rescate, fue trasladada inmediatamente a una clínica en Caracas para evaluación médica.

El reencuentro con su madre fue emotivo: "Lo primero que yo hice fue ver a mi mamá. Ella ya me pudo abrazar, ella ya me pudo hablar, ella ya me pudo tocar", recordó emocionada.

Un mes después de la tragedia, la joven enfrenta las secuelas psicológicas del evento.

"Los primeros días tuve problemas para dormir, pero ya después de dos o tres días, pude dormir mejor", compartió. Fabiana y su familia perdieron todo en el sismo y actualmente están recolectando fondos para comprar un nuevo hogar.

A pesar de su corta edad y la dureza de la experiencia, Fabiana ha encontrado fuerzas para ayudar a otros afectados. "Me gusta ayudarlos, y a niños, pudimos repartir algunos cotillones", contó. Ver La Guaira destruida le rompe el corazón, pero encuentra consuelo en "que todavía en el mundo hay gente buena".

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