Selección eliminada en octavos de final del Mundial arremete contra el VAR: "No guardaremos silencio"

Una selección eliminada en octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA arremetió este miércoles contra el VAR luego de la derrota en el torneo celebrado en Estados Unidos, México y Canadá.

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Por medio de un comunicado que publicó la federación de el equipo nacional, se dio a conocer la contundente postura contra los miembros del equipo arbitral encargados del sistema de video-arbitraje (VAR por sus siglas en inglés).

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Se trata de la Asociación Egipcia de Fútbol (EFA), que criticó el miércoles las decisiones arbitrales en la dramática derrota de la selección de Egipto por 3 a 2 ante Argentin, y dijo que no permanecería en silencio ante lo que describió como un uso indebido del VAR.

Cabe resaltar que Egipto parecía encaminado a una de las mayores sorpresas del torneo cuando ganaba 2-0 a la defensora del título mundial a falta de 11 minutos para el final del partido el martes, pero recibió tres goles en los minutos finales y quedó eliminado de la competencia.

La EFA dijo que varias decisiones durante el partido habían afectado directamente el resultado. "Varios incidentes clave suscitaron serias preocupaciones y dejaron profundas preguntas sobre la coherencia y la equidad de decisiones que influyeron directamente en el desarrollo del partido", señaló.

En el mensaje, divulgado por la federación en redes sociales, precisaron que "varios expertos en fútbol y analistas especializados, tanto a nivel local como internacional, han destacado incidentes arbitrales controvertidos e influyentes durante el partido".

Para el organismo, dicha situación "subraya la importancia de mantener los más altos estándares de integridad, equidad y transparencia en el arbitraje de los partidos, particularmente en una competición de la talla y la importancia de la Copa Mundial de la FIFA 2026".

Es importante mencionar que gran parte de la controversia se centró en un gol del egipcio Mostafa Zico en el minuto 62 que habría duplicado la ventaja de su equipo. El tanto fue anulado después de que una revisión del VAR identificara una falta de un jugador egipcio en la jugada previa.

La frustración de Egipto aumentó en los minutos finales del partido, cuando sus reclamos de penal después de que Hamdy Fathy cayera tras una entrada fueron desestimados, antes de que Argentina atacara de contragolpe y marcara el gol de la victoria en el minuto 92.

El entrenador Hossam Hassan y el capitán Mohamed Salah expresaron su decepción después del partido, mientras que varios exjugadores y comentaristas de televisión también cuestionaron el arbitraje.

"Seguramente esto no entra dentro del ámbito del VAR para que lo revise", dijo el exarquero de Inglaterra Rob Green en la transmisión del partido por Fox, en referencia a la falta que llevó a la anulación del gol de Zico.

El excapitán de Inglaterra Alan Shearer también criticó el proceso de toma de decisiones.

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"O bien ambas son faltas o ninguna lo es. Pero nos han dicho que no van a volver a arbitrar el partido", escribió en redes sociales el máximo goleador histórico de la Premier League.