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Miércoles, 14 de octubre de 2026
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La Guaira

Reconocido presentador Nelson Bustamante regresó a Venezuela y quedó impactado por lo que vio en La Guaira, zona devastada por el doblete sísmico

octubre 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Nelson Bustamante, presentador venezolano - Fotos: Instagram
Nelson Bustamante, presentador venezolano - Fotos: Instagram
El comunicador compartió su experiencia a través de las redes sociales, donde mostró parte de la devastación.

El presentador venezolano Nelson Bustamante manifestó su tristeza tras recorrer La Guaira y observar de cerca las consecuencias de los recientes terremotos que han afectado a la región.

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El comunicador compartió su experiencia a través de las redes sociales, donde mostró parte de la devastación.

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"Cuánto dolor... Una cosa es verlo por redes sociales y otra en persona. Mi regreso a Venezuela duele, conmueve y cuestiona", dijo Bustamante.

Bustamante se encuentra en su país para participar en el Teletón Venevisión 2026, una jornada solidaria que lleva por lema 'Unidos por Venezuela', la cual busca reunir esfuerzos para brindar apoyo a las personas afectadas por la emergencia.

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De momento, el régimen venezolano tiene varias semanas sin publicar un balance respecto a las afectaciones que dejaron los terremotos en el país.

El último reporte fue difundido por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional del régimen, Jorge Rodríguez, el cual precisó que van 6.509 personas fallecidas. Dicho informe, a su vez, no detalla la cifra de heridos, desaparecidos ni de réplicas.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter enlutaron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos fueron: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

De acuerdo con informes recientes, la respuesta del Estado se mantiene marcada por la falta de transparencia, una lenta reconstrucción y la incertidumbre en los refugios temporales.

 

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