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Jueves, 02 de julio de 2026
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Terremoto en Venezuela

Comando Sur de EE. UU. afirma que tiene unos "2.000 efectivos en tierra, aire y mar alrededor de Venezuela" para operaciones de rescate

julio 2, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Militares de EE. UU. en Venezuela - Foto X: @Southcom
Militares de EE. UU. en Venezuela - Foto X: @Southcom
Una amplia flota de aeronaves, vehículos terrestres y buques de guerra también fue desplegada para apoyar las labores en Venezuela y sus alrededores.

El Departamento de Guerra de Estados Unidos tiene unos 2.000 efectivos ubicados alrededor de Venezuela para apoyar las operaciones de rescate tras los dos terremotos que han dejado más de 2000 muertos, según informó el miércoles el Comando Sur.

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"En este momento, el Departamento de Guerra cuenta con aproximadamente 2000 efectivos desplegados en tierra, mar y aire alrededor de Venezuela", detalló en una conferencia de prensa el general Francis Donovan, jefe del Comando Sur de Estados Unidos.

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De acuerdo con Donovan, los efectivos "trabajan arduamente a diario para colaborar en las labores de búsqueda y rescate, en las operaciones de recuperación y en el suministro de provisiones".

De igual manera, Donovan aseguró que las fuerzas de Estados Unidos desplegaron "una amplia flota de aeronaves, vehículos terrestres y buques de guerra para apoyar las operaciones en Venezuela y sus alrededores"

El despliegue continuará "hasta completar la misión" y, una vez finalizada, los efectivos se retirarán de Venezuela para retomar las operaciones actuales en toda la vasta región de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, según el comando.

"Tenemos la gran fortuna de poder poner a disposición las capacidades del Departamento de Guerra para apoyar a nuestros amigos en Venezuela", expresó.

"Sin embargo, lo más gratificante ha sido la respuesta de nuestros socios en esta importante región: los mismos con quienes realizamos ejercicios y entrenamientos, con quienes ahora estamos presentes en tierra, aire y mar, apoyando a Venezuela", agregó Donovan.

Devastadores terremotos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron la costa caribeña de Venezuela el miércoles pasado y derrumbaron edificios, dañaron el principal aeropuerto del país y dejaron casi 2.300 muertos, más de 11.000 heridos y decenas de miles de desaparecidos, según los últimos balances.

Estados Unidos ha enviado ayuda a Venezuela en un momento en el que la presencia de Washington se ha hecho cada vez más notable en el país sudamericano después del operativo militar en Caracas que resultó en la captura de Nicolás Maduro.

El gobierno de Donald Trump está en contacto permanente e instruyendo las labores de Delcy Rodríguez, encargada del régimen desde dicha misión que tuvo lugar en enero.

Preguntado sobre si esta tragedia podría desplazar una transición hacia la democracia en Venezuela, el encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, recordó que la primera fase de este proceso es la estabilidad.

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"La reconstrucción se ve un poco diferente, por supuesto, desde el devastador terremoto, pero la recuperación económica ya había comenzado, y volveremos a centrarnos en este clima de inversión y en la recuperación de la economía también para los venezolanos de a pie", aseguró Barrett a los periodistas.

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