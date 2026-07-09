Los terremotos dejan una profunda huella emocional en miles de niños venezolanos desplazados por la tragedia

Los terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio dejaron millas de víctimas y una amplia destrucción material, así como también marcaron la vida de cientos de millas de niños que en estos momentos enfrentan el duelo, el desplazamiento y la incertidumbre sobre su futuro.

Te puede interesar:

Muchos de estos niños permanecen en campamentos temporales mientras esperan respuestas sobre sus viviendas y la posibilidad de retomar o iniciar una vida que cambió en cuestión de segundos.

VEA TAMBIÉN Venezuela sigue contando muertos por los devastadores terremotos: cifra aumentó a 3.811 este miércoles o

Un reportaje publicado por CBC News, el periodista Jorge Barrera documentó el impacto que la emergencia que está atendiendo sobre la infancia en Catia La Mar, uno de los sectores más afectados del estado La Guaira.

Entre los testimonios obtenidos está el de Emma, ​​una niña de tan solo 11 años que asegura que los terremotos destruyeron su escuela y que dentro de poco tendrá que despedirse de sus amigos, esto debido a que su madre piensa abandonar la ciudad por temor a nuevos movimientos sísmicos.

En estos momentos Emma vive con su familia en un campamento donde decenas de tiendas de campaña ocupan un estacionamiento con grietas justamente creadas por los sismos. Según explicó el reportaje, por solicitud de la organización Save the Children, los nombres de los menores fueron cambiados para proteger su identidad.

La niña también comentó que dos de sus muñecos de felpa favoritos se encuentran en el apartamento donde vivía, un edificio que sufrió graves daños y no puede regresar a buscarlos.

"Me da mucha pena por todas las personas que perdieron a miembros de su familia, como yo. Es realmente triste", dijo Emma a CBC News. Su abuelo falleció durante la emergencia.

De acuerdo con cifras citadas por UNICEF, más de 600.000 niños resultaron afectados por los terremotos registrados en seis estados venezolanos, así como también millas de familias continúan desplazadas.

VEA TAMBIÉN Delcy Rodríguez le está pidiendo al rey Carlos III que libere el oro venezolano retenido en Inglaterra para "atender las consecuencias del sismo" o

Otra de las historias recogidas por Barrera es la de Nazareth, también de 11 años, ella vive en una tienda de campaña con sus padres y su hermana mayor. La niña recordó el miedo que sintió durante los temblores y expresó su deseo de volver a la normalidad.

"No me gustó vivir esta experiencia porque casi pierdo a mi madre debido al fuerte temblor. Doy gracias a Dios porque mi familia sobrevivió", afirmó.

La posibilidad de regresar a su apartamento es una incógnita. Según contó, el edificio tiene profundas grietas y se encuentra a la espera de la evaluación de las autoridades para determinar si es seguro o no, volver a habitarlo.

"Quiero dormir en mi propia cama. No quiero dormir prácticamente en el suelo, solo con un colchón", expresó la menor. "Todavía me da miedo entrar porque se mueve, no es estable".

En el campamento, Save the Children, realiza actividades todos los días las cuales se hacen para las familias afectadas. La portavoz de la organización, Aisha Majid, explicó a CBC News que muchos niños perdieron amigos, familiares al igual que sus hogares, por lo cual, la asistencia humanitaria requiere acompañamiento emocional para afrontar el trauma.

Mientras avanza la recuperación, millas de menores aún se encuentran adaptándose a una realidad marcada por algo que no se puede controlar ni prever. La reconstrucción de casas e infraestructura será un proceso arduo y que demorará su tiempo. Especialistas coinciden en que atender el impacto psicológico que dejó la tragedia será igual de importante para garantizar la recuperación de toda una generación.