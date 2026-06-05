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Viernes, 05 de junio de 2026
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Crimea

Ataque a barco pesquero cerca de las costas de Crimea dejó un muerto y cuatro heridos; se desconoce el autor de la agresión

junio 5, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Ataque en la península de Crimea - Foto de referencia AFP
Ataque en la península de Crimea - Foto de referencia AFP
El mando de la Guardia Costera de Turquía indicó que el ataque tuvo como objetivo el pesquero con bandera turca “DURU 67”.

Este viernes, las autoridades de Turquía informaron sobre un ataque contra un barco pesquero en el mar Negro, cerca de las costas de Crimea, el cual dejó un muerto y cuatro heridos.

A través de un comunicado, el mando de la Guardia Costera indicó que el ataque tuvo como objetivo el pesquero con bandera turca “DURU 67” cuando estaba frente a la costa de Sebastopol y que terminó hundido.

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Ante el incidente, otro barco pesquero que se encontraba cerca evacuó a los cinco pescadores heridos de la embarcación que se estaba hundiendo y puso rumbo a Inebolu.

"Lamentablemente, uno de los pescadores heridos, que se encontró en estado crítico, falleció durante la evacuación", precisaron los guardacostas.

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En el reporte, las autoridades turcas no proporcionaron detalles sobre las circunstancias del ataque ni identificaron a los presuntos responsables.

El mes pasado, Turquía había alertado sobre una " escalada fuera de control" en la región del mar negro tras un ataque con dron contra un carguero con pabellón nacional.

En ese entonces, la Marina ucraniana afirmó que un dron ruso había atacado la embarcación.

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