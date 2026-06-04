En una carta abierta, el presidente de Ucrania propuso una reunión a su homólogo de Rusia con la finalidad de “poner fin a la guerra”

Por medio de una carta abierta este jueves, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, propuso a su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, el fin de la guerra mediante un “compromiso directo” entre ambas naciones.

"Ucrania propone poner fin a esta guerra mediante un compromiso directo entre usted y nosotros. Propongo una reunión", escribió Zelenski, quien sugirió "Suiza, Turquía y los países del mundo árabe" para llevar a cabo este encuentro.

El mandatario ucraniano, por medio de la misiva, dejó claro que su país está “listo para una cesación del fuego completa durante la duración de las negociaciones” y por qué no adelantar un “alto el fuego”, si Rusia así lo desea.

“Ucrania está lista para un intercambio total de prisioneros de guerra, y esto podría convertirse en un buen prólogo para poner fin a la guerra”, agregó en la misiva expuesta en sus redes sociales y en el portal web de la presidencia.

Dejo claro que es necesario tener en cuenta “qué tipo de futuro” les espera a las futuras “generaciones de ucranianos y rusos”.

Asimismo, señaló y dijo a Putin que "si usted no llega personalmente a la conclusión de que es hora de poner fin a esta guerra, Ucrania continuará luchando por su existencia. Tendremos a los que nos apoyan".

La carta de Zelenski se publica un día después de ataques con drones ucranianos contra una terminal petrolera y una base naval militar en San Petersburgo, ciudad natal de Putin y donde se realiza el tradicional Foro Económico Internacional, también llamado el "Davos ruso".

Cabe resaltar que, desde el inicio de la guerra en febrero de 2022, el presidente ucraniano rara vez se ha referido de forma directa a Vladimir Putin, pero ha pedido en varias ocasiones un encuentro, al considerar que solo un cara a cara podría conducir a un acuerdo.

Las negociaciones para poner fin al conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial están estancadas desde el inicio del conflicto en Oriente Medio a fines de febrero.

Moscú exige a Kiev concesiones políticas y territoriales, en particular una retirada completa de la región de Donetsk, parcialmente controlada por Moscú, requerimientos que Ucrania rechaza por considerarlos una capitulación.

Donald Trump reaccionó a la propuesta

Tras conocerse la misiva del presidente ucraniano al Kremlin, el mandatario norteamericano Donald Trump se pronunció y dijo que, de llegarse a concretar un encuentro entre Volodímir Zelenski y Vladímir Putin, sería "fantástico".

"Me alegra que quizá estén hablando de reunirse. Creo que tuvimos mucho que ver con ello", expresó Trump a los periodistas en el Despacho Oval