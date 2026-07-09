Franco Armani, campeón del mundo con Argentina y referente histórico de Atlético Nacional, estaría a mínimos detalles de regresar al FPC

Las diferentes ligas a nivel mundial se preparan para el inicio de las competencias, una vez finalice la Copa del Mundo 2026, que se adelanta en territorio norteamericano y la cual culminará el próximo domingo 19 de julio.

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El fútbol colombiano es uno de los que se encuentra ultimando detalles para el inicio del torneo Clausura. En ese sentido, las diferentes escuadras del balompié cafetero aprovechan el mercado de fichajes de mitad de año para reforzar sus nóminas de cara a los compromisos de la siguiente temporada.

En ese sentido, Atlético Nacional, una de las escuadras más destacadas del FPC, estaría preparando el regreso de uno de sus máximos referentes, el experimentado arquero argentino Franco Armani, nombre que se viene relacionando desde hace algún tiempo con el conjunto 'verdolaga' y que ha tomado más fuerza durante las últimas semanas, tras la salida de David Ospina.

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Desde Argentina, la prensa da por hecho el regreso de Armani al fútbol profesional colombiano; así lo dio a conocer al periodista César Luis Merlo, especialista en mercado de pases.

Según el comunicador argentino, su compatriota, quien aún cuenta con seis meses de contrato con River Plate, rescindiría su contrato para sumarse a las filas del conjunto antioqueño, del cual es ídolo y referente, pues fue un hombre clave en el título de la Copa Libertadores en el año 2016.

"Franco Armani deja River y jugará en Atlético Nacional. “El arquero quiso regresar a Colombia y, por su rol de ídolo, el club recibió rescindir el contrato que vencía a fin de año”, dijo Merlo por medio de su red social de X.

En ese sentido, el referente del pórtico del equipo de la 'Banda Cruzada' y campeón del mundo con Argentina en 2022 regresaría a la escuadra 'Verdolaga', a la que hace más de ocho años prometió que volvería para poner fin a su carrera.

“Me comprometo a terminar mi carrera deportiva en Atlético Nacional”, dijo Armani en su momento.

En cuanto al contrato del experimentado guardameta, sería por un año, mismo tiempo por el que fue vinculado el nuevo cuerpo técnico de Lucas González y Alexis Enriquez. Esto según información compartida por Juan David Londoño.

¿Cómo le ha ido a Franco Armani en River Plate?

Armani, quien en el año 2018 se sumó a las filas del equipo de la 'Banda Cruzada', hasta el momento registró 366 partidos disputados, en los cuales 158 de ellos sacaron su valla invicta y se proclamaron 10 veces campeón.

Una de las actuaciones más recordadas del experimentado arquero, próxima a cumplir 40 años, fue su actuación en la gran final de la Copa Libertadores de 2018 en Madrid ante Boca Juniors, donde sus atajadas fueron determinantes para la obtención del título.