NTN24
Miércoles, 29 de abril de 2026
Miércoles, 29 de abril de 2026
Captura

Quién es José Alex Vitoncó, alias Mi Pez, señalado como uno de los presuntos responsables del asesinato de más de 20 personas en un atentado terrorista en Colombia

abril 29, 2026
Por: Redacción NTN24
José Alex Vitoncó, alias Mi Pez - Captura de video
José Alex Vitoncó, alias Mi Pez - Captura de video
Los informes indican que el arresto del sujeto se llevó a cabo en la aldea Tablones, zona rural de Palmira, en el departamento del Valle del Cauca.

El Gobierno de Colombia, en cabeza del presidente Gustavo Petro Urrego, informó que fue capturado José Alex Vitoncó, alias Mi Pez, quien es señalado como uno de los presuntos responsables del asesinato de más de 20 personas en un atentado terrorista en el suroccidente del país.

o

Según dijo Petro Urrego en un mensaje en sus redes sociales, alias Mi Pez es “responsable de alto nivel de la de la columna Dagoberto Ramos, del EMC aliado de alias Marlon e Iván Mordisco”.

“Es responsable del asesinato de 21 personas en la acción terrorista cometida en Cajibió, según la Policía Nacional”, escribió el mandatario en un mensaje en X.

Los informes indican que el arresto del sujeto se llevó a cabo en la aldea Tablones, zona rural de Palmira, en el departamento del Valle del Cauca, en una operación conjunta de la Policía y el Ejército.

Vitoncó es el cabecilla de un grupo armado ilegal vinculado al Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de la guerrilla de las FARC, liderada por alias Iván Mordisco.

Las autoridades del país lo señalan como uno de los responsables del mortal hecho ocurrido en el sector conocido como El Túnel de Cajibío, Cauca, donde terroristas lanzaron cilindros bomba contra un bus de pasajeros y mataron a 21 personas.

El país latinoamericano vivió uno de los fines de semana más violentos, con al menos una treintena de ataques terroristas.

o

Las acciones terroristas han tenido lugar principalmente en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño.

Ante la situación en esa zona del país, el Ministerio de Defensa dijo que la cúpula militar y policial se encuentra en el suroccidente del país, “fortaleciendo la estrategia para restablecer la seguridad en Valle, Cauca y Nariño, frente a los ataques terroristas contra la población civil perpetrados por el narcoterrorista alias “Marlon”, integrante del cartel criminal de alias Mordisco”.

Temas relacionados:

Captura

Colombia

Atentado

Cauca

Gustavo Petro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Presidente Petro en realidad alterna: una foto celebrando, mientras Colombia vive grave récord de atentados y masacres

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Pese a apoyo de Trump, encuesta revela que los venezolanos no aprueban respaldo a Delcy Rodríguez: "son figuras que flanquearon a Chávez y a Maduro"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Rey Carlos III rinde homenaje a las víctimas del 11-S en Nueva York: este fue el simbólico gesto que tuvo

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Estados Unidos sanciona a 35 entidades vinculadas al financiamiento de la Guardia Revolucionaria de Irán

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Tenemos que tener elecciones en Venezuela este año”: Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Carrera Árboles para Mi País: deporte, naturaleza y siembra en un solo evento

Ver más

Videos

Ver más
Foto: @petrogustavo / AFP
Gustavo Petro

Presidente Petro en realidad alterna: una foto celebrando, mientras Colombia vive grave récord de atentados y masacres

Delcy Rodríguez/ Donald Trump - Fotos EFE
Delcy Rodríguez

Pese a apoyo de Trump, encuesta revela que los venezolanos no aprueban respaldo a Delcy Rodríguez: "son figuras que flanquearon a Chávez y a Maduro"

Atentado en Colombia (AFP)
Violencia en Colombia

“Hemos visto en Colombia una ola de atentados terroristas que se han hecho bajo la complacencia de un presidente absolutamente desconectado de la realidad”: Daniel Palacios

Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) | Foto: AFP
Estados Unidos e Irán

Estados Unidos sanciona a 35 entidades vinculadas al financiamiento de la Guardia Revolucionaria de Irán

Foto de referencia (Canva)
Comando Sur

Comando Sur de EE. UU. se prepara para amenazas con imponentes ejercicios militares en Latinoamérica

Más de Judicial

Ver más
Álvaro Leyva, excanciller colombiano - Foto: AFP
Álvaro Leyva

Fiscalía de Colombia acusó como presunto responsable de "prevaricato por acción" al excanciller Álvaro Leyva

Delcy Rodríguez (EFE)
Delcy Rodríguez

Departamento del Tesoro de Estados Unidos levantó las sanciones contra Delcy Rodríguez

Juicio contra Nicolás Maduro - Foto: EFE
Nicolás Maduro

Juez federal en Nueva York autoriza financiamiento de defensa de Nicolás Maduro con recursos del régimen venezolano

Opinión

Ver más
Arturo McFields Donald Trump

Aplastante derrota a China: Perú apuesta por F-16 estadounidenses y no por JF-17 de Beijing

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La democracia invisible

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Jugadores de Irán celebran clasificación al Mundial 2026 (EFE)
Bolivia

Irak venció a Bolivia y se convirtió en la última selección clasificada al Mundial 2026: el DT de 'La Verde' reaccionó tras la eliminación

Ataque de EE. UU. en aguas del Pacífico - Comando Sur
Ataque

Estados Unidos ejecutó nuevo ataque contra presunta embarcación de narcotraficantes en el Pacífico oriental: "Tres narcoterroristas fueron abatidos"

El general retirado Ramón Lozada
Régimen de Maduro

"Ha sido perseguido por ser involucrado a la causa del general Baduel, simplemente por ser su amigo": coordinadora de Foro Penal - Capítulo Miami sobre caso del general retirado Ramón Lozada

Viktor Orbán, dejará ser primer ministro de Hungría - Foto: AFP
Hungría

Primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, dejará el poder tras perder las elecciones parlamentarias

Ataque de Israel en Líbano - Captura de video
Ataques

Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron importante artefacto de Hezbolá en el sur de Líbano que “estaba cargado y listo para el lanzamiento”

Nazareno de San Pablo - Foto: AFP
Semana Santa

Devoción al Nazareno de San Pablo: Venezuela vive en oración, esperanza, recogimiento y fe durante este Miércoles Santo

Ejercicios militares de EE. UU. - Fotos Comando Central
Ataque al régimen de Irán

Así se preparan los marines de EE. UU. en espacios reducidos a bordo de poderoso buque que tiene la misión de bloquear barcos que entran y salen de puertos del régimen iraní

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre