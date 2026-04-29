Quién es José Alex Vitoncó, alias Mi Pez, señalado como uno de los presuntos responsables del asesinato de más de 20 personas en un atentado terrorista en Colombia

El Gobierno de Colombia, en cabeza del presidente Gustavo Petro Urrego, informó que fue capturado José Alex Vitoncó, alias Mi Pez, quien es señalado como uno de los presuntos responsables del asesinato de más de 20 personas en un atentado terrorista en el suroccidente del país.

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Según dijo Petro Urrego en un mensaje en sus redes sociales, alias Mi Pez es “responsable de alto nivel de la de la columna Dagoberto Ramos, del EMC aliado de alias Marlon e Iván Mordisco”.

“Es responsable del asesinato de 21 personas en la acción terrorista cometida en Cajibió, según la Policía Nacional”, escribió el mandatario en un mensaje en X.

Los informes indican que el arresto del sujeto se llevó a cabo en la aldea Tablones, zona rural de Palmira, en el departamento del Valle del Cauca, en una operación conjunta de la Policía y el Ejército.

Vitoncó es el cabecilla de un grupo armado ilegal vinculado al Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de la guerrilla de las FARC, liderada por alias Iván Mordisco.

Las autoridades del país lo señalan como uno de los responsables del mortal hecho ocurrido en el sector conocido como El Túnel de Cajibío, Cauca, donde terroristas lanzaron cilindros bomba contra un bus de pasajeros y mataron a 21 personas.

El país latinoamericano vivió uno de los fines de semana más violentos, con al menos una treintena de ataques terroristas.

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Las acciones terroristas han tenido lugar principalmente en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño.

Ante la situación en esa zona del país, el Ministerio de Defensa dijo que la cúpula militar y policial se encuentra en el suroccidente del país, “fortaleciendo la estrategia para restablecer la seguridad en Valle, Cauca y Nariño, frente a los ataques terroristas contra la población civil perpetrados por el narcoterrorista alias “Marlon”, integrante del cartel criminal de alias Mordisco”.