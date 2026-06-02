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Martes, 02 de junio de 2026
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Avión

Avión de Airbus completa uno de los vuelos más largos del mundo con horas récord en el cielo

junio 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Avión | Foto Canva
Avión | Foto Canva
Con éxito se completó el primer vuelo de prueba de la corporación aeroespacial.

El fabricante aeronáutico europeo Airbus anunció este martes haber realizado con éxito el primer vuelo de prueba de su A350-1000ULR, un avión capaz de volar hasta 22 horas seguidas y cuya entrega sufre retrasos.

"El aparato, equipado con instrumentos específicos para las pruebas, voló tres horas y 43 minutos, alcanzando una altitud ligeramente superior a los 41.000 pies" (12.500 m), indicó Airbus en un comunicado.

El avión destaca en el mercado por sus características técnicas y operativas; estas son las principales:

  • Posee un alcance de hasta 18.000 kilómetros, es decir, 9.700 millas náuticas.
  • Rediseñado para alojar a unos 238 pasajeros.
  • Está equipado con un tanque trasero auxiliar de gran capacidad.

En ese contexto, el avión despegó y aterrizó en la ciudad francesa de Toulouse. Este aparato está destinado a la aerolínea australiana Qantas, "para permitir vuelos sin escala entre Sídney y Londres por primera vez, una distancia de casi 10.000 millas náuticas" (18.500 km), precisamente Airbus.

Qantas debe recibir su primer A350-1000ULR (por "ultra long range", ultra largo alcance) en abril de 2027, cuando en un principio tenía previsto inaugurar esta ruta en 2025 y, más recientemente, a finales de 2026.

La compañía encargó 12 de estos aparatos, además de otros 12 A350-1000 destinados a vuelos de larga distancia, pero de recorrido un poco más corto.

El vuelo comercial más largo actualmente es el de Singapore Airlines entre Singapur y el aeropuerto JFK de Nueva York, de unos 15.350 km, con una duración de más de 18 horas

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