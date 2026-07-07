El preocupante récord negativo que enfrenta Brasil tras la sorpresiva eliminación del Mundial 2026

Según un análisis del periodista italiano Gab Marcotti, la derrota 2-1 de Brasil ante la selección de Noruega por los octavos de final del Mundial 2026 el cual se disputa en Canadá, México y Estados Unidos, además de significar el fin de la participación de la selección sudamericana, extiende su racha muy preocupante en su historia reciente.

El pentacampeón del mundo tendrá que esperar por lo mínimo, otros cuatro años más para ir por una sexta estrella, lo cual aumentaría a 28 años el tiempo transcurrido desde su última consagración, conseguida en Corea del Sur y Japón 2002. 28 años fue el tiempo que tardó Brasil en ganar su primera Copa del Mundo, justamente en el año 1958 cuando lo consiguió y hoy día sigue siendo la selección con más consagraciones mundialistas.

VEA TAMBIÉN Esta fue la decisión que tomó Brasil sobre Ancelotti tras la eliminación temprana del Mundial ante Noruega: Cafú apoyó la determinación o

Marcotti destaca el impacto psicológico que supone esta sequía para una selección que está acostumbrada a ser considerada el referente histórico del fútbol mundial. Por ahora, Brasil seguirá siendo el máximo referente de los Mundiales de fútbol con sus cinco campeonatos ganados. La selección italiana con cuatro consagraciones no participó en este Mundial y Alemania igualmente con cuatro consagraciones ya fue eliminada ante Paraguay por penales en los 16vos del certamen.

De todas formas, la realidad de Brasil resulta ser llamativa por el peso de su historia y las expectativas que siempre acompañan a la “Canarinha”. Otro dato revelador es que la selección brasileña no ha podido ganarle a ninguna selección europea en instancias de eliminación directa desde su último título obtenido en 2002 cuando venció 2 a 0 a la selección alemana.

Brasil no pudo aprovechar tampoco su localidad en el mundial 2014 cuando en semifinales de aquel Mundial, quedó eliminado por un asombroso marcador de 7-1 en semifinales frente a Alemania ante toda su nación que vive y respira fútbol a diario, un día que siempre será recordado en territorio brasileño tanto como el Maracanazo cuando la selección de Uruguay le ganó 2-1 a Brasil en el Mundial de 1950 disputado en Brasil.

La nueva eliminación reabre el debate sobre la capacidad de Brasil para volver a competir al máximo nivel frente a las principales selecciones europeas y recuperar el lugar que durante décadas fue desarrollado como la mayor potencia del fútbol mundial, concluye el análisis publicado por Gab Marcotti para ESPN.