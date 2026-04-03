NTN24
Domingo, 05 de abril de 2026
Domingo, 05 de abril de 2026
Cuba

Bajo la fuerte presión de Estados Unidos, el régimen de Cuba anuncia que indultará a 2.010 presos de las cárceles de la isla

abril 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Miguel Díaz-Canel y Donald Trump | Foto: AFP
Miguel Díaz-Canel y Donald Trump | Foto: AFP
El anuncio se produce un día después de que el máximo representante diplomático de Cuba en Washington invitara a Estados Unidos a ayudar a reformar la maltrecha economía cubana.

El régimen de Cuba anunció el jueves que indultará a más de 2.000 presos de las cárceles de la isla, siendo esta la segunda vez este año que la dictadura anuncia una amnistía penitenciaria en medio de la fuerte presión que está ejerciendo el Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.

La decisión de liberar a 2.010 presos "partió de un análisis cuidadoso de las características de los hechos cometidos por los sancionados, la buena conducta mantenida en prisión, haber extinguido una parte importante de su sanción y estado de salud", según un artículo del periódico del régimen Granma.

Pero el momento del anuncio del jueves coincide con la campaña de presión más intensa ejercida por Washington en décadas.

El Departamento de Estado de Estados Unidos no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la liberación.

o

El anuncio de la liberación de los presos, una de las mayores amnistías de este tipo por parte de la dictadura en los últimos años, se produce un día después de que el máximo representante diplomático de Cuba en Washington invitara públicamente al Gobierno de Estados Unidos a ayudar a reformar la maltrecha economía cubana, como parte de las negociaciones en curso que aún no han dado resultados.

El régimen de Cuba liberó a 51 presos en marzo en virtud de un acuerdo con el Vaticano.

Los grupos de derechos humanos afirman que la dictadura comunista mantiene detenidos a cientos de presos políticos, aunque las estimaciones varían.

No estaba claro cuántos de los más de 2.000 presos objeto de la liberación anunciada habían sido detenidos por delitos comunes o por temas políticos.

Temas relacionados:

Cuba

Estados Unidos

Presos políticos

Indulto

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

La dictadura cubana está contra las cuerdas pero la represión no para: "el pueblo está al límite, el régimen castiga incluso por postear en Facebook", denuncian activistas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Delcy Rodríguez es una dictadura” y “no va a haber paz en Venezuela hasta que se reinicie un proceso en vía de la democracia”: Ronald Rodríguez

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Delcy quiere mantenerse en el poder y está tratando de ganar tiempo”: Juan Pablo Guanipa sobre la estrategia del chavismo cuando se cumplen 90 días de la captura de Maduro en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

“Va a regresar en las próximas semanas, una vez cumpla estas misiones que aún le quedan”: Pedro Urruchurtu sobre María Corina Machado

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“América Latina enfrenta una crisis de confianza”: expertos advierten retos de liderazgo y democracia en la región

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Unión Europea aplaza norma clave contra la deforestación: impacto directo en exportaciones colombianas

Ver más

Videos

Ver más
Despegue de Artemis II (AFP)
Artemis II

¡Histórico, inicia riesgosa misión a la Luna! Así fue el despegue perfecto de Artemis II para el viaje tripulado más lejano en la historia

Despegue de Artemis II
Artemis II

Vivir y trabajar en el espacio: así es la colonia que EE. UU. quiere construir en el polo sur de la Luna

La bandera estadounidense ondea al viento mientras la estela del cohete Space Launch System (SLS) que transporta la cápsula Orion para la misión Artemis II cruza el cielo / Donald Trump, presidente de EE - Fotos: EFE
Donald Trump

Victorioso mensaje de Trump tras despegue de Artemis: "Estamos ganando en el espacio y en la Tierra"

Cohete Space Launch System (SLS) de la misión Artemis II de la NASA - Foto: EFE
Nasa

"Durante estas 24 horas los astronautas van a verificar los sistemas de supervivencia, de navegación y comunicación": experto sobre el lanzamiento del cohete Space Launch System que orbitará la Luna

Delcy Rodríguez (EFE)
Delcy Rodríguez

Departamento del Tesoro de Estados Unidos levantó las sanciones contra Delcy Rodríguez

Más de Actualidad

Ver más
Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen venezolano - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez no respondió la ronda de preguntas y respuestas durante su participación en foro en Miami: se desconectó y dejó al moderador hablando solo

Sistema de defensa antimisiles - Foto AFP
Péntagono

Estados Unidos amplía presupuesto para la Cúpula Dorada y contrata a las principales empresas de defensa en ambicioso sistema de defensa antimisiles

Delcy Rodríguez - Foto EFE
Semana Santa

Delcy Rodríguez decretó una semana de feriados en Venezuela por la crisis energética

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar María Corina Machado

El desafío petrolero de Venezuela, según Machado

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields China

Venganza de tiranía China contra Panamá es un mensaje de alerta para Brasil, Colombia y México

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen venezolano - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez no respondió la ronda de preguntas y respuestas durante su participación en foro en Miami: se desconectó y dejó al moderador hablando solo

Sistema de defensa antimisiles - Foto AFP
Péntagono

Estados Unidos amplía presupuesto para la Cúpula Dorada y contrata a las principales empresas de defensa en ambicioso sistema de defensa antimisiles

Delcy Rodríguez - Foto EFE
Semana Santa

Delcy Rodríguez decretó una semana de feriados en Venezuela por la crisis energética

Sorteo Conmebol 2026 - Foto AFP
Conmebol

Así quedaron conformados los grupos de la Copa Libertadores y de la Sudamericana: equipos colombianos y venezolanos conocieron sus rivales

Ciudadanía de EE. UU. | Foto Canva
Estados Unidos

Renunciar a la ciudadanía de EE. UU. ahora será mucho más barato: Departamento de Estado redujo 80% su precio

Mohamed Salah | Foto: EFE
Mohamed Salah

Con emotivo video, Mohamed Salah anunció su salida del Liverpool: "Por todos ustedes nunca caminaré solo"

Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

“Es cinismo extremo”: reacciones al giro en la propaganda de Delcy Rodríguez dejando atrás el rojo chavista

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre