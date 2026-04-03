Bajo la fuerte presión de Estados Unidos, el régimen de Cuba anuncia que indultará a 2.010 presos de las cárceles de la isla

El régimen de Cuba anunció el jueves que indultará a más de 2.000 presos de las cárceles de la isla, siendo esta la segunda vez este año que la dictadura anuncia una amnistía penitenciaria en medio de la fuerte presión que está ejerciendo el Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.

La decisión de liberar a 2.010 presos "partió de un análisis cuidadoso de las características de los hechos cometidos por los sancionados, la buena conducta mantenida en prisión, haber extinguido una parte importante de su sanción y estado de salud", según un artículo del periódico del régimen Granma.

Pero el momento del anuncio del jueves coincide con la campaña de presión más intensa ejercida por Washington en décadas.

El Departamento de Estado de Estados Unidos no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la liberación.

El anuncio de la liberación de los presos, una de las mayores amnistías de este tipo por parte de la dictadura en los últimos años, se produce un día después de que el máximo representante diplomático de Cuba en Washington invitara públicamente al Gobierno de Estados Unidos a ayudar a reformar la maltrecha economía cubana, como parte de las negociaciones en curso que aún no han dado resultados.

El régimen de Cuba liberó a 51 presos en marzo en virtud de un acuerdo con el Vaticano.

Los grupos de derechos humanos afirman que la dictadura comunista mantiene detenidos a cientos de presos políticos, aunque las estimaciones varían.

No estaba claro cuántos de los más de 2.000 presos objeto de la liberación anunciada habían sido detenidos por delitos comunes o por temas políticos.