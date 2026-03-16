Detienen a más de 250 personas durante primer día de toque de queda anticrimen en Ecuador

Policías y militares de Ecuador detuvieron a más de 250 personas, la mayoría por violar un toque de queda nocturno impuesto por dos semanas en medio de una ofensiva antinarco con apoyo de Estados Unidos, informó este lunes el Ministerio del Interior.

Las operaciones que empezaron la noche del domingo se ejecutan en las provincias costeras de Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro, las más golpeadas por la violencia de organizaciones armadas dedicadas al narcotráfico, extorsión y sicariato.

En imágenes difundidas por la Policía, se observa a uniformados tumbando puertas, un hombre en ropa interior recostado boca abajo con las manos en la cabeza, uniformados recorriendo calles e inspeccionando viviendas.

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La primera jornada de operativos dejó 253 detenidos, "mayormente (por) violación de toque de queda, porte de armas", señaló a periodistas la cartera de Interior en su canal de WhatsApp.

El ministro del Interior, John Reimberg, divulgó en Instagram videos de detenidos formados junto a policías, entre los que se ve a mujeres y hombres jóvenes, una mesa con droga y uniformados realizando requisas en la calle.

El gobierno desplegó 75.000 militares y policías en su plan denominado "Ofensiva total", que va de la mano de acuerdos con Washington para compartir información y fortalecer las capacidades de los cuerpos de seguridad ecuatorianos.

Ecuador forma parte de la alianza de 17 países creada por Donald Trump para combatir al narcotráfico en la región, tras un acuerdo sellado a comienzos de mes en Miami bajo el nombre de "Escudo de las Américas".

Durante el toque de queda, que va desde las 23H00 locales (4H00 GMT) a las 05H00 (10H00 GMT), solamente pueden salir viajeros con tiquete de avión en mano, personal de salud y de emergencias.

"No se entregará salvoconductos", ha señalado la Policía en sus redes sociales.