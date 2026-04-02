"El destino de Diosdado Cabello va a ser similar al de Maduro": experto analiza el futuro de las demás cabezas del régimen en Venezuela

En entrevista con el programa La Tarde de NTN24, el analista político internacional Emmanuel Rincón analizó el levantamiento de sanciones de Estados Unidos contra la encargada del régimen en Venezuela, Delcy Rodríguez, y el futuro que le espera a Diosdado Cabello, número dos del chavismo.

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Según explicó, “la negociación que se ha hecho es que Delcy Rodríguez va a tener impunidad en el futuro de todos los crímenes que cometió, y que probablemente hay una negociación que incluye a su hermano”.

En ese contexto, Rincón sostuvo que Nicolás Maduro “sabe que Delcy Rodríguez lo entregó, que negoció con las autoridades de Estados Unidos y que no es extraño que en el futuro Nicolás Maduro quiera negociar con la Fiscalía estadounidense entregando a los demás jerarcas del régimen”.

Sobre el rol de los hermanos Rodríguez, el analista consideró que no estarían actuando en defensa de Maduro “porque no les interesa, porque sus propios amigos lo entregaron, Maduro lo sabe (…) él no se va a quedar contento y feliz sabiendo que su propio número dos, en este caso Delcy Rodríguez, fue quien lo entregó”, afirmó.

Por último, Rincón sentenció que “el destino de Diosdado Cabello va a ser similar al de Maduro, no va a ser similar al de los hermanos Rodríguez".

“Creo que los hermanos Rodríguez se pueden salvar, pueden tener un exilio en Medio Oriente”, explicó.