Alcaldesa de Toronto busca impedir que ICE opere durante los juegos del venidero Mundial 2026

Olivia Chow, alcaldesa de Toronto (Canadá), manifestó este viernes su intención de impedir que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) operen durante los encuentros del Mundial de 2026 que se disputen en la ciudad, al considerar que su presencia podría generar temor y alterar el orden público.

Según una moción presentada por la alcaldesa, el despliegue de estos funcionarios "podría provocar un ambiente de inseguridad" en un evento donde se busca recibir al mundo en un entorno seguro y acogedor.

De acuerdo con su portal oficial, ICE mantiene oficinas en más de 50 países. No obstante, el personal asignado fuera de Estados Unidos posee facultades mucho más restringidas y no puede ejecutar acciones coercitivas sin la autorización del país anfitrión, en este caso Canadá.

Entre esas sedes internacionales figuran Toronto y Vancouver, las dos ciudades de Canadá que serán escenario de partidos del torneo, organizado de forma conjunta por Estados Unidos y México.

Numerosos aficionados han expresado preocupación por viajar a territorio norteamericano durante el campeonato programado del 11 de junio al 19 de julio debido a las redadas migratorias realizadas en distintas regiones de la unión americana.

En enero pasado, operativos vinculados al control migratorio dejaron dos manifestantes fallecidos en Minneapolis, en el estado de Minnesota, hecho que desató fuertes críticas y protestas.

Para Chow, el accionar del ICE, tanto en Minnesota como en otras zonas de Estados Unidos, evidencia que sus intervenciones “generan inquietud y caos en lugar de garantizar protección”.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) es la agencia federal encargada de hacer cumplir las leyes migratorias y de aduanas dentro de EE. UU.

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Sus funciones principales incluyen investigar, detener y deportar inmigrantes indocumentados, gestionar centros de detención y combatir crímenes transfronterizos como el narcotráfico y la trata de personas.