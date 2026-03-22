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Domingo, 22 de marzo de 2026
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Cuba

"Esperamos que no ocurra": régimen Cubano habla de eventual intervención militar de EE. UU. y asegura estar "listo para dialogar"

marzo 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Miguel Díaz-Canel, dictador cubano - Foto: AFP
Miguel Díaz-Canel, dictador cubano - Foto: AFP
Hasta el momento, Cuba atraviesa una crisis energética y política, marcada por apagones generalizados y presión internacional.

Un alto funcionario del régimen cubano habló de la eventual intervención militar de Estados Unidos.

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"Realmente esperamos que esto no ocurra", expresó el viceministro cubano de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossio, al programa "Meet the Press" de NBC.

A su vez, dijo que el régimen cubano está dispuesto a hablar con Estados Unidos, pero que discutir cambios a su sistema político estaba fuera de la mesa.

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"Cuba no tiene ningún problema con Estados Unidos. Tenemos la necesidad y el derecho de protegernos. Pero estamos dispuestos a sentarnos", aseveró el colaborador de Díaz-Canel.

Hasta el momento, Cuba atraviesa una crisis energética y política, marcada por apagones generalizados y presión internacional.

La isla ha sufrido múltiples fallas en el Sistema Eléctrico Nacional, dejando a millones de personas sin luz por periodos prolongados. Estos cortes se deben a la falta de combustible y al deterioro de las centrales termoeléctricas.

La situación se agravó tras la caída del dictador Nicolás Maduro en Venezuela y el posterior bloqueo energético, lo que cortó el suministro principal de petróleo a la isla.

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El sucesor de los hermanos Castro, Miguel Díaz-Canel confirmó que mantiene conversaciones con el gobierno de Donald Trump.

Por su parte, el titular de la Casa Blanca ha afirmado que el régimen cubano está cerca de colapsar y que un acuerdo podría estar cerca.

 

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