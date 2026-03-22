"Esperamos que no ocurra": régimen Cubano habla de eventual intervención militar de EE. UU. y asegura estar "listo para dialogar"

Un alto funcionario del régimen cubano habló de la eventual intervención militar de Estados Unidos.

"Realmente esperamos que esto no ocurra", expresó el viceministro cubano de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossio, al programa "Meet the Press" de NBC.

A su vez, dijo que el régimen cubano está dispuesto a hablar con Estados Unidos, pero que discutir cambios a su sistema político estaba fuera de la mesa.

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"Cuba no tiene ningún problema con Estados Unidos. Tenemos la necesidad y el derecho de protegernos. Pero estamos dispuestos a sentarnos", aseveró el colaborador de Díaz-Canel.

Hasta el momento, Cuba atraviesa una crisis energética y política, marcada por apagones generalizados y presión internacional.

La isla ha sufrido múltiples fallas en el Sistema Eléctrico Nacional, dejando a millones de personas sin luz por periodos prolongados. Estos cortes se deben a la falta de combustible y al deterioro de las centrales termoeléctricas.

La situación se agravó tras la caída del dictador Nicolás Maduro en Venezuela y el posterior bloqueo energético, lo que cortó el suministro principal de petróleo a la isla.

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El sucesor de los hermanos Castro, Miguel Díaz-Canel confirmó que mantiene conversaciones con el gobierno de Donald Trump.

Por su parte, el titular de la Casa Blanca ha afirmado que el régimen cubano está cerca de colapsar y que un acuerdo podría estar cerca.