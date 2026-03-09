Con Luka Modrić, Croacia dio a conocer la lista de convocados para la fecha FIFA del mes de marzo, en la que enfrentará a Colombia

Este lunes el técnico de la selección de Croacia, Zlatko Dalic, entregó la lista de convocados para los juegos amistosos de la fecha FIFA del mes de marzo en los Estados Unidos, donde se enfrentarán a sus similares de Colombia y Brasil.

La lista de 26 futbolistas elegidos por Dalic se encuentra liderada por el capitán y experimentado centrocampista Luka Modric, quien junto a otras grandes figuras como Ivan Perisic, Mario Palasic y Ante Budimir se encargará de liderar al conjunto croata para el encuentro ante la ‘Tricolor', el primero de sus dos rivales en Orlando.

De acuerdo con lo informado por el entrenador de la selección de Croacia, la elección de los jugadores que viajarán a territorio norteamericano está basada en la experiencia y en la consolidación de un equipo que ha logrado destacarse durante los últimos ocho años a nivel mundial.

No es para menos, el combinado croata viene siendo uno de los equipos que ha logrado destacarse y consolidarse dentro de las cuatro mejores del mundo. En la Copa del Mundo de Rusia 2018, fue subcampeona y en Qatar 2022 fue tercera.

Estos son los convocados por Croacia para los juegos amistosos de marzo

Porteros: Dominik Livaković, Dominik Kotarski, Ivor Pandur.

Defensores: Duje Ćaleta-Car, Josip Šutalo, Josip Stanišić, Marin Pongračić, Kristijan Jakić, Martin Erlić, Luka Vušković, Ivan Smolčić.

Centrocampistas: Luka Modric, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Lovro Majer, Luka Sucic, Martin Baturina, Petar Sucic, Nikola Moro, Toni Fruk.

Delanteros: Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Ante Budimir, Marco Pasalic, Petar Musa, Igor Matanovic.

Modric, actual jugador del AC Milán, uno de los máximos referentes de la combinada croata, a sus 40 años se aproxima a vivir su quinta y tal vez última Copa del Mundo.

¿Cuándo jugará Croacia ante Colombia y Brasil?

Los encuentros válidos por la fecha FIFA del mes de marzo tendrán como sede a la ciudad de Orlando en los Estados Unidos.

El primer encuentro de los croatas será ante la selección de Colombia, el próximo jueves 26 de marzo a partir de las 6:30 p.m. hora colombiana.

Entre tanto, el juego ante Brasil se disputará el 31 del mismo mes a las 7:00 p.m.

Para los dos juegos pactados en territorio norteamericano, las dos selecciones sudamericanas auspiciarán como locales.