Las cifras que movió la última edición del Festival Estéreo Picnic en Bogotá, Colombia

Durante los días 20, 21 y 22 de marzo de 2026, la ciudad de Bogotá albergó una nueva versión del Festival Estéreo Picnic (FEP), evento musical insignia de la capital de Colombia.

Se trató de la edición número 15 que por tercer año consecutivo se celebró en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, sitio al que miles de asistentes acudieron para ver las presentaciones de Sabrina Carpenter, The Killers, Tyler, Skrillex, Lorde, Deftones, Turnstile, Doechii y muchos más.

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Pero más allá de los shows, la música, la fiesta y la diversión, hay que resaltar el impacto económico generado por el FEP sobre la capital colombiana, que en esta versión dejó una derrama económica cercana a los $289.592 millones de pesos, según estimaciones del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

La entidad, que administra el sitio donde se celebró el evento, indicó que todo ese movimiento económico “responde a la consolidación del festival como un referente en América Latina, con una asistencia superior a las 170.000 personas”.

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Un importante número de turistas nacionales e internacionales acudieron e impulsaron sectores clave como el turismo, el comercio, el transporte y los servicios urbanos.

De acuerdo con el IDRD, “para 2026, se estima que participaron cerca de 120.000 asistentes locales, 30.000 turistas nacionales y 20.000 internacionales, generando una dinámica económica que trasciende el evento y se extiende a toda la ciudad”.

“El Festival Estéreo Picnic demuestra cómo los escenarios de la ciudad pueden convertirse en motores de desarrollo económico, generando oportunidades para miles de personas y fortaleciendo el posicionamiento de Bogotá como destino cultural y de grandes eventos”, concluyó Daniel García Cañón, director del Instituto.