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Sábado, 14 de marzo de 2026
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Oscar

Premios Oscar 2026: nominados, hora y canales donde podrá ver la ceremonia en vivo

marzo 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Premios Oscar (AFP)
Premios Oscar (AFP)
La edición número 98 de los premios más importantes del cine se llevará a cabo en el teatro Dolby de Los Ángeles, California.

Este domingo se llevará a cabo la edición número 98 de los premios Oscar en el teatro Dolby de Los Ángeles, California.

El comediante Conan O’Brien, que presentará la gala por segundo año consecutivo, se divirtió ayudando a extender la alfombra roja que cubrirá el Paseo de la Fama y que dará paso a los protagonistas del cine de este año.

Vestido con un enterizo de operario, se recostó sobre la alfombra y la empujó con varios trabajadores. "Este año seremos más ambiciosos. El año pasado hubo mucho con los incendios, pero este año se esperan cambios más grandes" y alguna que otra sorpresa, indicó O'Brien a la prensa.

Asimismo, indicó que en esta edición se hará un homenaje a figuras y personalidades de Hollywood fallecidas en el último año, “entre los que se encuentra su amigo Rob Reiner, asesinado junto a su mujer, Michelle, el pasado diciembre en su casa de Los Ángeles”.

La edición número 98 de los Oscar se transmitirá en Estados Unidos en vivo en ABC y Hulu en EE. UU. el domingo a partir de las 16:00 hora local (00:00 GMT del lunes).

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En Colombia y otros países de Latinoamérica, se podrá ver en la plataforma de streaming HBO Max y en el canal TNT.

"La cobertura completa comenzará una hora antes de la ceremonia, a 5:00 p.m., con del pre-show exclusivo de TNT y HBO Max, con Lety Sahagún y Axel Kuschevatzky como presentadores en vivo desde Los Ángeles, quienes tendrán acceso especial a los nominados en su paso por la alfombra roja", indica el comunicado.

Estas son las producciones nominadas al Oscar a mejor película:

- "Bugonia"
- "F1"
- "Frankenstein"
- "Hamnet"
"Marty Supremo"
- "Una batalla tras otra"
- "Agente secreto"
- "Valor sentimental"
- "Pecadores"
- "Sueños de trenes"

Nominados al Oscar a mejor actor:

- Timothée Chalamet, "Marty Supreme"
- Leonardo DiCaprio, "Una batalla tras otra"
- Ethan Hawke, "Blue Moon"
- Michael B. Jordan, "Pecadores"
- Wagner Moura, "El agente secreto"

Nominados al Oscar a mejor actriz:

- Rose Byrne, "Si pudiera, te patearía"
- Kate Hudson, "Song Sung Blue: Sueño inquebrantable"
- Emma Stone, "Bugonia"
- Jessie Buckley, "Hamnet"
- Renate Reinsve, "Valor sentimental".

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