NTN24
Jueves, 05 de marzo de 2026
Ataque al régimen de Irán

"Acabará pasando a la historia como san Donald Trump": experto expone peligro del régimen de Irán

marzo 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Gustavo de Arístegui afirmó en entrevista con La Tarde de NTN24 que el régimen de Irán “lleva 47 años siendo una amenaza”.

Gustavo de Arístegui, profesor de geopolítica, analizó en entrevista para La Tarde de NTN24 los riesgos que representa el régimen de Irán para países de Occidente y enumeró varios de los crímenes que desde su llegada al poder, en 1979, ha perpetrado.

"Lleva 47 años siendo una amenaza. Me parece escandaloso que nos olvidemos de lo que ha venido haciendo este régimen criminal y terrorista desde que se instauró en 1979", consideró.

De Arístegui también mencionó que debido al riesgo que representan regímenes con el de Cuba, Venezuela, Nicaragua e Irán, si Donald Trump consigue desmantelarlos pasará a la historia como “san Donald Trump”.

"Puedo estar en desacuerdo con muchas cosas con el presidente Trump, pero en el tema de Irán: no”, finalizó en medio su entrevista con el programa La Tarde.

