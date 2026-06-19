Periodista mexicano fue lanzado al aire por aficionados mexicanos mientras hacia su reporte en el Mundial: “estamos volando en vivo para ustedes”

México, uno de los tres anfitriones, se convirtió en el primer equipo clasificado a dieciseisavos de final del Mundial 2026, al vencer 1-0 a Corea del Sur en el estadio Guadalajara.

Luis Romo, al minuto 50, hizo el gol para la victoria azteca al aprovechar un error del portero surcoreano, que desató la locura de la mayoría de los 45.522 espectadores que colmaron el estadio.

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Con el triunfo, el Tri además se aseguró el liderato del Grupo A, tras el empate 1-1 más temprano entre Sudáfrica y República Checa.

Previo al encuentro, había esperanza entre los aficionados mexicanos que no solo coparon el estadio para apoyar a su selección, sino que fuera de él, también estaba reunidos alentando y esperando un buen resultado que terminó dándose.

Un reportero se encontraba haciendo su trabajo en el ‘fan fest’ de Monterrey, mostrando la alegría que se estaba viviendo, cuando fue sorprendido por varios aficionados que se metieron frente a la cámara y lanzaron al periodista por los aires.

El video quedó registrado en la transmisión en vivo y se ve como el reportero sigue informando pese a que lo están lanzando al aire: “Estamos volando totalmente en vivo para ustedes”, alcanza a decir.

Incluso se le cayó su teléfono celular, pero los mismos aficionados se lo devolvieron para no dañar el ambiente que se estaba viviendo previo a la clasificación de su selección que, a falta de un partido, ya piensa en quién será su rival en la siguiente fase de la Copa del Mundo.

Así fue el video en el que se ve como avientan al aire al periodista mexicano mientras transmitía en vivo: