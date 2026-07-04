¿Cuál será el futuro de Tsunami, el perro rescatista que está ayudando en Venezuela?

De víctima de abandono a héroe entre los escombros, esa es la historia de Tsunami, un perro border collie que emociona al mundo como perro rescatista en Venezuela.

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Tras ser encontrado en condiciones de maltrato cuando era cachorro, recibió una segunda oportunidad a manos de Jorge Beens, su dueño y además director del centro de formación de equipos caninos de intervención de desastres, donde Tsunami fue entrenado para la búsqueda de personas atrapadas.

Su experiencia como rescatista comenzó en 2023 al integrar las brigadas internacionales que participaron en las labores de rescate tras los terremotos de Turquía y Siria. Ahora, junto a su guía, participa en operaciones que salvan vidas, en la zona cero de la guaira, convirtiéndose en un símbolo de esperanza en su propio país.

Jorge Beens, dueño y guía de Tsunami, se conectó en La Tarde de NTN24 para hablar sobre la historia de este animal que se ha vuelto famoso por su trabajo, aseguró que después de esto dejará sus labores, pero lo mantendrá en otras labores relacionadas.

“Tsunami fue un animal recuperado en mal estado, me ayudó mucha gente y me lo traje a mi casa para la modificación de conducta y creo que hubo amor a primera vista. Esta es la última misión de Tsunami y espero sea el último perro rescatista que se retire y comienza la misión de formar muchos Tsunamis”, comentó.

“Tsunami queda conmigo en mi casa y podrá ser un perro monitor y visitar escuelas y comunidades para hablar de lo que se ha hecho”, añadió.

También habló sobre el trabajo en sí de los perros rescatistas: “Inicialmente, las cuadrillas se organizan y hacemos llamado esperando respuesta, si no escuchamos nada, entran los perros a buscar y si encuentran algo, va otro perro de otra brigada a confirmar y si los registros son los mismos, procedemos a remover”.