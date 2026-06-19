"No corran ese riesgo; no hay opción para dudar": Jeanine Áñez en entrevista respalda a Abelardo de la Espriella y lanza advertencia a los colombianos

La expresidente interina de Bolivia Jeanine Áñez, quien recuperó su libertad tras estar en prisión por casi cinco años acusada de un presunto golpe de Estado, manifestó su respaldo al candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella.

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En entrevista con NTN24 desde Madrid, Áñez hizo un llamado a los electores colombianos para que apoyen al aspirante opositor.

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"Colombia es de gente inteligente, es de gente que quiere democracia y ahorita no hay una opción para dudar ni para repensar. Yo creo que Abelardo de la Espriella es la solución para la democracia, para la libertad y para todos los colombianos", expresó.

La expresidente boliviana mostró confianza en el electorado colombiano: "Confío en el buen sentido de los colombianos y creo que vamos a estar muy pronto celebrando el progreso y la libertad de Colombia".

"Los colombianos se padecen demasiado duro, no corran ese riesgo, salgan de la dictadura del socialismo del siglo XXI, porque ahora están relativamente bien, pero con el tiempo la endurecen y los perjudicados solamente van a ser ustedes", señaló.