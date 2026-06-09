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Martes, 09 de junio de 2026
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Japón

Capturan a oso que rondó las calles de una ciudad japonesa durante cuatro días y obligó a cerrar un centenar de escuelas

junio 9, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Helicóptero de la Policía de Japón sobrevuela Utsunomiya / Oso capturado - Fotos: AFP
Helicóptero de la Policía de Japón sobrevuela Utsunomiya / Oso capturado - Fotos: AFP
Por más insólito que parezca, lo cierto es que el animal fue visto en distintos puntos de la ciudad, entre ellos un centro comercial, una universidad y un mercado mayorista.

El oso que mantuvo en alerta a la ciudad japonesa de Utsunomiya durante cuatro días y provocó el cierre de cerca de un centenar de escuelas fue finalmente capturado este martes.

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La captura se produjo luego de que decenas de agentes, cazadores y funcionarios cercaran una vivienda donde se reportó su presencia. Allí, el animal fue neutralizado con un dardo tranquilizante.

Durante varios días, los habitantes de la mencionada demarcación, ubicada al norte de Tokio, siguieron con preocupación las labores de búsqueda del animal, que incluyeron el uso de helicópteros.

Por más insólito que parezca, lo cierto es que el oso fue visto en distintos puntos de la ciudad, entre ellos un centro comercial, una universidad y un mercado mayorista.

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Hasta el momento, las autoridades niponas han señalado que no se ha determinado si se trata de un único ejemplar o si podrían existir más osos en los alrededores de la ciudad.

Utsunomiya se encuentra cerca de zonas forestales y ha registrado múltiples avistamientos recientes de osos salvajes dentro de la misma zona urbana.

Tal situación, vale el apunte, ha obligado a las autoridades japonesas a activar protocolos de seguridad.

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Según reportes, el año pasado (2025) al menos 13 personas fallecieron en Japón como consecuencia de ataques de osos.

Especialistas indican que las poblaciones de osos se han visto favorecidas por la abundancia de recursos alimenticios, como bellotas, ciervos y jabalíes, una situación que atribuyen en parte al aumento de las temperaturas asociado al cambio climático.

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