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Viernes, 10 de julio de 2026
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Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum reconoció el triunfo de Abelardo De La Espriella en las elecciones presidenciales de Colombia

julio 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Claudia Sheinbaum, presidente de México / Carta enviada por la Presidencia de México al presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella - Fotos: EFE / X
Claudia Sheinbaum, presidente de México / Carta enviada por la Presidencia de México al presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella - Fotos: EFE / X
La mandataria había retrasado su felicitación pues, a su criterio, era oportuno esperar el escrutinio oficial.

Este viernes 10 de julio, la presidente de México, Claudia Sheinbaum, envió una carta al presidente electo colombiano, Abelardo De La Espriella, en la que reconoce su triunfo en las recientes elecciones presidenciales.

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En la misiva, la mandataria mexicana felicitó a De La Espriella por su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones del pasado 21 de junio.

La jefe de Estado del país norteamericano precisó en la carta: "Al tiempo de felicitarlo por su triunfo, extiendo mi reconocimiento al pueblo colombiano por su espíritu democrático en la reciente jornada electoral".

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A su vez, en dicha redacción Sheinbaum expresó: “Confío en que, con base en el diálogo y el respeto mutuo, contribuiremos a profundizar los intercambios económicos y comerciales, así como los entendimientos regionales y multilaterales en beneficio de nuestras naciones”.

La presidenta mexicana había retrasado su felicitación, pues a su criterio, era oportuno esperar el escrutinio oficial.

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Tras la primera vuelta y los conteos iniciales de junio de 2026, Sheinbaum respaldó la posición del presidente Gustavo Petro y el candidato Iván Cepeda, al solicitar revisar las denuncias de "irregularidades" en el mencionado proceso electoral.

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Inmediatamente después de la segunda vuelta electoral del 21 de junio, Sheinbaum afirmó en su conferencia de prensa que no enviaría felicitaciones inmediatas y esperaría el conteo definitivo.

Abelardo de la Espriella ganó la segunda vuelta presidencial de Colombia con un total de 12.959.542 votos, lo que representó el 49.66% del total escrutado.

El gobierno electo tomará posesión de su cargo el próximo viernes 7 de agosto del año en curso (2026).

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