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Lunes, 06 de julio de 2026
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Francia

Voraz incendio obliga a modificar el Tour de Francia y evacuar a 10.000 personas

julio 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Voraz incendio obliga a modificar el Tour de Francia y evacuar a 10.000 personas
Voraz incendio obliga a modificar el Tour de Francia y evacuar a 10.000 personas
Cinco personas resultaron heridas a causa del incendio, entre ellos dos bomberos, y 50 edificios se vieron afectados, según las autoridades.

Al menos 700 bomberos luchan este lunes contra un importante incendio cerca de la ciudad de Perpiñán, en el sur de Francia, que trastocó la llegada del Tour ciclista desde la vecina España y la evacuación de 10.000 personas.

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"El fuego no está controlado (...) Nuestra prioridad para la jornada es, evidentemente, retomar esta lucha encarnizada para contener su propagación", indicó Pierre Regnault de la Mothe, prefecto local.

La Comisión Europea anunció este lunes el despliegue de cuatro hidroaviones para ayudar a combatir los incendios en el sur de Francia, en el marco del dispositivo europeo de lucha contra los incendios forestales.

Cinco personas resultaron heridas a causa del incendio, entre ellos dos bomberos, y 50 edificios se vieron afectados, según el prefecto.

La tercera etapa del Tour de Francia, que partieron de la ciudad española de Granollers rumbo a la localidad francesa de Angles, también se vio afectada. El recorrido por territorio francés tendrá lugar "sin público" debido al despliegue de los equipos de emergencia en el incendio.

Francia enfrenta otros fuegos. "La situación es muy preocupante", dijo este lunes la vocera del gobierno Maud Bregeon, precisando que ya se quemaron 11.000 hectáreas, frente a 5.000 hectáreas en el mismo período del año anterior.

Francia registra una serie de incendios, al tiempo que enfrenta en el sur del país un nuevo episodio de calor extremo con temperaturas de hasta 40 ºC, días después de una ola de calor histórica.

Estas temperaturas van acompañadas de un riesgo de incendio "muy alto" en siete departamentos del sur, entre ellos los Pirineos Orientales, donde el fuego obligó a evacuar a 10.000 personas y arrasó 4.600 hectáreas desde la noche del sábado, según las autoridades.

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