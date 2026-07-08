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Miércoles, 08 de julio de 2026
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La Nasa revela que el cometa 3I/ATLAS pudo haberse originado en un sistema muy frío mucho antes en la historia de nuestra galaxia

julio 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Telescopio James Webb captó indicios de la composición química específica del cometa 3I/ATLAS - foto NASA
Telescopio James Webb captó indicios de la composición química específica del cometa 3I/ATLAS - foto NASA
Investigadores utilizaron el instrumento Espectrógrafo de infrarrojo cercano (NIRSpec) a bordo del telescopio espacial James Webb de la NASA.

La Nasa reveló inquietantes indicios del origen del cometa 3I/ATLAS luego obtener mediciones detalladas en un estudio que se les hizo a sus componentes químicos tras observaciones con el potente telescopio espacial James Webb.

Los investigadores utilizaron el instrumento Espectrógrafo de infrarrojo cercano (NIRSpec) a bordo del telescopio espacial James Webb de la NASA.

“NIRSpec detectó niveles excepcionalmente altos de deuterio, aproximadamente 30 veces más que los observados en los cometas del sistema solar. Esto sugiere que 3I/ATLAS pudo haberse originado en un sistema muy frío, mucho antes en la historia de nuestra galaxia”, precisió la Nasa.

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La agencia mencionó que “Durante su formación, es probable que el material que se incorporó a 3I/ATLAS estuviera expuesto a una gran cantidad de radiación, pero no a un calor prolongado que hubiera reprocesado su hielo de “agua pesada” (que contiene deuterio), transformándolo en el tipo de hielo de H2O que conocemos en la Tierra.

El equipo de investigadores estima que 3I/ATLAS podría haberse formado entre 10.000 y 12.000 millones de años atrás, durante el “mediodía cósmico” del universo, cuando la formación de estrellas estaba en su apogeo.

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"Esta fue una oportunidad única para estudiar un objeto antiguo de una galaxia lejana, probablemente anterior a nuestro Sol y a nuestro sistema solar”, dijo el astroquímico Martín Cordiner, del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland, y autor principal del estudio.

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El nombre del cometa proviene de su condición de ser el tercer cometa interestelar confirmado, lo que significa que se originó fuera del sistema solar, y del telescopio que lo detectó por primera vez: el Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS, por su acrónimo en inglés), financiado por la NASA.

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