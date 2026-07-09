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Jueves, 09 de julio de 2026
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Kylian Mbappé

El Senado Paraguayo responde a la polémica por las expresiones racistas de la senadora Celeste Amarilla contra Mbappé

julio 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Presidente del Senado, Basilio Núñez -Foto: EFE
Presidente del Senado, Basilio Núñez -Foto: EFE
Luego de que la senadora defendiera sus declaraciones el Senado paraguayo condenó las expresiones discriminatorias y racista de Celeste contra Mbappé

Este miércoles, tras un amplio debate, el Pleno aprobó la declaración que rechaza “enérgicamente las expresiones discriminatorias proferidas por la senadora Celeste Amarilla contra el jugador de la selección de Francia, Kylian Mbappé”.

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El senador Dionisio Amarilla, sostuvo que era importante dejar sentada una posición institucional respecto de las expresiones emitidas y manifestó su desacuerdo con las declaraciones realizadas por la senadora, y se refirió que integrar el Poder Legislativo implica asumir esa responsabilidad de manera permanente.


Por su parte, la senadora Celeste afirmó que en ningún momento solicitó ni insinuó requerir el respaldo del poder del Estado y que asume la responsabilidad por sus manifestaciones, expresó.

Aclaró que “actuó en defensa de su país a título personal y sostuvo que, como observadora del fútbol, se sintió ofendida por la actitud del jugador de la selección de Francia, al considerar que este desairó al arquero de la selección paraguaya al no estrechar la mano, interpretando ese gesto como una actitud de menosprecio hacia el deportista paraguayo”.

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Pero no fue la única, la senadora Yolanda Parede respaldó la postura de Amarilla e indicó que Mbappé fue “racista y xenofóbico” contra los jugadores paraguayos.

A su turno el senador Basilio Núñez, presidente de la Cámara de Senadores, manifestó que no comparte las expresiones de la senadora y en ese sentido, recordó que en su carácter de presidente ya había expresado su postura a través de redes sociales.

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“No estoy de acuerdo con lo que dijo la senadora Celeste. Por eso me pronuncié en las redes, como presidente del Congreso, rechazando enérgicamente esos mensajes racistas”, afirmó.

Posteriormente, varios senadores hicieron uso de la palabra para exponer sus posturas y algunos coincidieron en rechazar cualquier forma de discriminación, señalando que se trata de una lucha que se ha mantenido desde años. También advirtieron de prevenir una controversia de carácter personal y que llegue a ser una cuestión de Estado.

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