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Domingo, 21 de junio de 2026
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Elecciones Presidenciales en Colombia

Cierran las urnas en elecciones presidenciales de Colombia: inicia conteo del que saldrá el vencedor entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

junio 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo de la Espriella/ Iván Cepeda - Fotos AFP
Abelardo de la Espriella/ Iván Cepeda - Fotos AFP
Durante la jornada, bajo vigilancia de organismos internacionales, varios sectores políticos pidieron el respeto de los resultados una vez se conozcan.

A las 4 de la tarde de este domingo 21 de junio cerraron las urnas habilitadas en Colombia para las votaciones presidenciales de las que saldrá elegido, entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, el sucesor de Gustavo Petro.

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Durante la jornada, bajo vigilancia de organismos internacionales, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pidió el respeto de los resultados una vez se conozcan.

"Una reflexión importante: yo he perdido elecciones y he acatado los resultados, el presidente Petro ha perdido elecciones y ha acatado los resultados. Este es un país que respeta el proceso democrático y acata los resultados. Eso no puede cambiar hoy, ni debe cambiar hoy", afirmó.

El ganador en la primera vuelta fue el candidato De la Espriella, quien se ha definido a sí mismo como un "outsider" de la política, y que sorprendió al imponerse ante Cepeda, quien ha manifestado su deseo por continuar con la política del presidente Gustavo Petro.

De la Espriella logró en la primera vuelta, según el conteo de la Registraduría Nacional, un total de 10.316.370 votos por encima de los 9.703.921 alcanzados por Cepeda.

El registrador Nacional de Colombia, Hernán Penagos, dijo el jueves que la entidad calcula "que en dos horas" se tendrán "resultados concluyentes de quién será el presidente de Colombia".

Lo que tarde el proceso de conteo depende principalmente del tiempo que se tomen los jurados en cada mesa para contar los votos y diligenciar las actas electorales.

Quien sea elegido para ser el próximo presidente de Colombia se posesionará el próximo 7 de agosto en la Plaza de Bolívar de Bogotá, un día después de que Petro entregue su cargo.

La jornada, cabe resaltar, transcurre en medio de un preocupante clima de violencia en el país que se intensificó en las semanas previas a las elecciones.

Desde el Movimiento Defensores de la Patria de Abelardo de la Espriella se han reportado ataques contra miembros colaboradores del empresario y abogado aspirante a la Casa de Nariño.

Entretanto, en Estados Unidos los republicanos, encabezados por el presidente Donald Trump, han mostrado su apoyo a De la Espriella, con quien esperan tener una estrecha colaboración para combatir las amenazas que enfrenta la región.

Petro, por su parte, señaló a Trump de traicionar un supuesto acuerdo que alcanzaron para que Washington no interviniera en las elecciones luego de que el republicano manifestara abiertamente su decisión de respaldar a De la Espriella.

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Existe además una preocupación desde varios sectores políticos en caso de que Petro —si llega a ganar De la Espriella— no reconozca los resultados proporcionados por la Registraduría Nacional, tal como no lo hizo con los de la primera vuelta cuando no se vio favorecido su candidato, el senador Cepeda.

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