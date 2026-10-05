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Lunes, 05 de octubre de 2026
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Caracas

Cierres de los túneles La Planicie I y II en Caracas restringirán el paso vehicular

octubre 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Túnel La Planicie (Caracas, Venezuela) - Foto de referencia: X
Túnel La Planicie (Caracas, Venezuela) - Foto de referencia: X
Las autoridades pidieron a los conductores planificar sus recorridos y tomar previsiones.

El Ministerio de Transporte del régimen venezolano anunció el cierre nocturno de los túneles La Planicie I y II, ubicados en la autopista Norte-Sur de Caracas, Venezuela.

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Esto, debido a trabajos de mantenimiento y saneamiento de la infraestructura vial en la capital venezolana.

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Las labores estarán a cargo de la Empresa de Mantenimiento Vial (Envial) y se desarrollarán durante seis noches, entre el 5 y el 10 de octubre, en horario de 9:00 p. m. a 5:00 a. m.

En el túnel La Planicie I, las labores comenzaron este lunes 5 de octubre y se extenderán hasta el miércoles 7.

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Posteriormente, de acuerdo con la información de la mencionada cartera adjunta a Miraflores, "los trabajos continuarán en La Planicie II entre el jueves 8 y el sábado 10 de octubre".

Ante las restricciones nocturnas, las autoridades pidieron a los conductores planificar sus recorridos y tomar previsiones.

Entre las alternativas disponibles se encuentran: la autopista Gran Cacique Guaicaipuro, la avenida Sucre de Catia, el distribuidor La Araña y las vías internas de El Valle.

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