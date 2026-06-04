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Jueves, 04 de junio de 2026
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Ley

Colombia tendrá un nuevo día festivo el próximo mes: Gobierno Petro firma documento que lo convierte en ley

junio 4, 2026
Por: Luis Cifuentes
Calendario - Foto de referencia: Canva
Calendario - Foto de referencia: Canva
A través del documento oficial, el Gobierno de Colombia dio a conocer la fecha en la que se celebrará el nuevo día feriado y en honor a quién se llevará a cabo.

El Gobierno de Gustavo Petro sancionó este jueves una ley que declara un nuevo día festivo en Colombia y la cual comenzará a regir de manera inmediata tras su aprobación en el Congreso.

A través del documento oficial, el Gobierno de Colombia dio a conocer la fecha en la que se celebrará el nuevo día feriado y en honor a quién se llevará a cabo.

El nuevo día festivo se declaró en honor a la Virgen de Chiquinquirá a través de la Ley 2578 que fue firmada y sancionada por el presidente Gustavo Petro y varios de sus ministros.

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Así las cosas, se estableció que el día festivo se celebrará el 9 de julio de cada año para rendir homenaje a la ciudad de Chiquinquirá en el Departamento de Boyacá y la visita de Juan Pablo II el 3 de julio de 1986.

Formalmente, el día festivo llevará como nombre “Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá".

Si bien se estableció su celebración para el 9 de julio, la fecha podría trasladarse para convertirlo en puente festivo debido a la Ley Emiliani (Ley 51 de 1983).

En el caso del año en curso, se celebraría el lunes 13 de julio dado que el 9 cae un jueves.

En ese sentido, los colombianos en julio podrán disfrutar de dos festivos en dos semanas consecutivas: el 13 y el 20 de julio, día en el que se celebra el día de la independencia.

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Cabe recordar que Colombia es uno de los países con mayor cantidad de festivos en Latinoamérica con 19 en total, contando el último sancionado.

Argentina cuenta con 20 días en total, mientras Chile y Colombia aparecen con 19.

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