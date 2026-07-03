Gustavo Puerta habla de manera contundente sobre el supuesto chamán de Ghana y sus rituales contra los rivales: "somos una selección que siempre cree en Dios, yo sé que con él nada nos afectará"

A tan solo horas de que se enfrente a la selección de Ghana en los dieciseisavos del Mundial de 2026 uno de los jugadores del combinado colombiano se habló sobre el presunto brujo del conjunto africano que realiza rituales a favor de su selección.

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Para el futbolista colombiano Gustavo Puerta el tema del chamán Nana Kwaku Bonsam, quien supuestamente realiza rituales para impedir que los rivales puedan anotar goles, no es algo que afecte a la 'Tricolor'.

En conversación con varios medios de comunicación durante el último entrenamiento previo al partido, Puerta fue cuestionado sobre este tema y dijo: "Se han escuchado muchas cosas de ese tipo, pero nosotros somos una selección que siempre cree en Dios, estamos con él y yo sé que con él nada nos afectará".

Y agregó que más que eso lo que tiene que hacer el conjunto cafetero es "seguir trabajando" y "aferrarnos a Dios y seguir haciendo las cosas bien, que con el trabajo y la ayuda del Señor nos irá bien".

Sus palabras se suman a las que expresó su compañero de selección, el delantero Jhon Córdoba, quien aseveró no creer en "ningún brujo”.

"Yo no creo en brujos. Yo creo en Dios y en la Virgen de Guadalupe", dijo el artillero cuando se le cuestionó sobre este tema.

Frente al partido contra Ghana han sido claros de que no es un rival fácil y que están enfocados porque tiene claro en que va a ser un juego bastante intenso, así lo comentó el lateral Daniel Muñoz.

El jugador del Crystal Palace, que ha sido el goleador de Colombia en lo que va del torneo, comentó que cree que va a ser "un juego intenso, como todos los partidos del Mundial".

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Y que el plantel dirigido por Néstor Lorenzo sabe que "nadie le va a regalar nada a nadie; lo más importante es que como grupo y familia estemos unidos, fuertes y mentalizados. El que tenga más hambre es el que va a ganar".

Colombia tendrá la importante tarea de ganarle a Ghana para seguir avanzando en el Mundial de 2026 y de superar al conjunto africano se enfrentaría a Suiza en los octavos de final.