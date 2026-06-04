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Jueves, 04 de junio de 2026
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Asamblea Constituyente

Tras derrota en primera vuelta, Cepeda y el Pacto Histórico se bajan de propuesta de Constituyente que Petro "prometió" nunca buscar

junio 4, 2026
Por: Luis Cifuentes
Gustavo Petro e Iván Cepeda - Fotos: EFE
Gustavo Petro e Iván Cepeda - Fotos: EFE
La decisión ha sido interpretada como una movida política para atraer votantes hacia el candidato oficialista Iván Cepeda.

El Gobierno de Gustavo Petro en Colombia anunció este jueves que desiste del proyecto de convocar a una Asamblea Constituyente a pocos días de la segunda vuelta presidencial en Colombia.

La medida ha generado todo tipo de reacciones dado que se anuncia a 15 días de la segunda vuelta presidencial y ha sido interpretada como una movida política para atraer votantes hacia el candidato oficialista Iván Cepeda.

El Comité Promotor de la Asamblea Nacional Constituyente luego de un proceso de reflexión colectiva sobre la coyuntura nacional y el momento político que atraviesa Colombia informa a la ciudadanía y a las organizaciones sociales y políticas que hemos decidido detener el proceso de recolección de firmas y retirar el proyecto de convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente”, indicó en un comunicado el comité de la Asamblea Nacional Constituyente.

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"Esta decisión responde a una lectura responsable de las condiciones políticas actuales y a la necesidad de concentrar los esfuerzos democráticos, sociales y organizativos en la construcción de consensos amplios que permitan defender la democracia y consolidar una gran alianza por la vida capaz de frenar el avance de los sectores de extrema derecha”, agregó.

Cabe recordar que el presidente Gustavo Petro se comprometió durante la campaña a la presidencia de 2018 a no impulsar una Asamblea Nacional Constituyente, incluso firmando sobre mármol un documento al que adhirieron líderes políticos de centro como Claudia López y Antanas Mockus.

El 8 de junio de 2018, cuando aspiró por primera vez a la presidencia, el actual mandatario firmó sobre mármol una lista de compromisos que denominaron “mandamientos”. Allí, uno de los puntos indicaba “no convocaré a una Asamblea Constituyente”.

Paloma Valencia, excandidata presidencial y senadora del Centro Democrático, aseguró que la decisión llega “muy tarde” después de que el candidato Iván Cepeda se desplomara en las elecciones del pasado domingo.

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“Muy tarde, Iván Cepeda se desplomó por la constituyente, por la violencia que quieren generar con “estallidos sociales”, con el odio que promulgan. Los colombianos se cansaron y el Pacto será derrotado ampliamente”, escribió en redes sociales.

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