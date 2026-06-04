NTN24
Jueves, 04 de junio de 2026
Jueves, 04 de junio de 2026
Asamblea Nacional Constituyente

"Si ganan la reviven. No nos crean bobos": sectores políticos reaccionan a renuncia de Petro y Cepeda a propuesta de Constituyente

junio 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Cepeda y el Pacto Histórico se bajan de propuesta de Constituyente que Petro "prometió" nunca buscar
Cepeda y el Pacto Histórico se bajan de propuesta de Constituyente que Petro "prometió" nunca buscar
La decisión es anunciada a 15 días de la segunda vuelta presidencial y ha sido interpretada como una movida política para atraer votantes hacia el candidato oficialista Iván Cepeda.

Sectores políticos se refirieron a la decisión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de retirar este jueves la propuesta para convocar una Asamblea Nacional Constituyente para modificar la Constitución.

Una de las primeras en reaccionar fue la excandidata a la presidencia de Colombia Paloma Valencia, quien se refirió a la derrota del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, ante Abelardo de la Espriella, ganador de la primera vuelta presidencial en Colombia

“Muy tarde, Iván Cepeda se desplomó por la Constituyente, por la violencia que quieren generar con ‘estallidos sociales’, con el odio que promulgan. Los colombianos se cansaron y el Pacto será derrotado ampliamente”, afirmó.

Por su parte, el exministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia Mauricio Cárdenas aseguró que la decisión tiene un trasfondo electoral de cara a la segunda vuelta presidencial.

“Petro entendió que con la Asamblea Nacional Constituyente pierde las elecciones. Pero si ganan la reviven. No nos crean bobos”, puntualizó.

Asimismo, la periodista Vicky Dávila afirmó que “ahora que van perdiendo las elecciones, frente a Abelardo de la Espriella, desesperados salen con que retiran la Constituyente. No les creemos nada”.

“Iván Cepeda ha hablado en varias ocasiones de ‘Constituyente, poder constituyente’, de ello habla en su plan de gobierno, y han recogido firmas para la Constituyente, en medio de sus manifestaciones de campaña”, puntualizó.

El Gobierno de Gustavo Petro anunció que desiste del proyecto de convocar a una Asamblea Constituyente a pocos días de la segunda vuelta presidencial en Colombia.

o

“El Comité Promotor de la Asamblea Nacional Constituyente luego de un proceso de reflexión colectiva sobre la coyuntura nacional y el momento político que atraviesa Colombia informa a la ciudadanía y a las organizaciones sociales y políticas que hemos decidido detener el proceso de recolección de firmas y retirar el proyecto de convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente”, indicó en un comunicado el comité de la Asamblea Nacional Constituyente.

"Esta decisión responde a una lectura responsable de las condiciones políticas actuales y a la necesidad de concentrar los esfuerzos democráticos, sociales y organizativos en la construcción de consensos amplios que permitan defender la democracia y consolidar una gran alianza por la vida capaz de frenar el avance de los sectores de extrema derecha”, agregó.

Abelardo de la Espriella avanzó a segunda vuelta, tras lograr 10,3 millones de votos equivalentes a 43,7% de los votos, junto con Iván Cepeda que tuvo 9,6 millones de votos que se tradujeron en el 40,9% de la votación.

Temas relacionados:

Asamblea Nacional Constituyente

Constitución

Gustavo Petro

Iván Cepeda

Elecciones Presidenciales en Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El gran fraude ha sido la imposición de los grupos violentos de votar por Iván Cepeda en muchos territorios", denuncia el expresidente Álvaro Uribe

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Lo que correspondería sería resguardar las instalaciones e iniciar todo un trabajo de recabación de evidencia con rigor forense": Martha Tineo sobre el supuesto cierre de El Helicoide

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"¡Que ni se atrevan!": la advertencia de María Elvira Salazar a quienes pretenden cometer irregularidades en las elecciones de Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

“El régimen está moviendo las piezas para esconder sus crímenes”: coordinador del Comité de Derechos de Vente Venezuela sobre movimientos en El Helicoide

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Entendí que el poder es efímero pero el servicio es eterno”: Keiko Fujimori sobre los retos que enfrenta Perú en una elección que definirá el modelo económico y democrático del país

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La amenaza crece: expertos advierten una temporada récord de incendios forestales en 2026

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo de la Espriella - AFP - EFE
Elecciones en Colombia

¿Qué impacto podría tener en las elecciones en Colombia apoyo de Trump a Abelardo de la Espriella?

El Helicoide | Foto: EFE
El Helicoide

“El régimen está moviendo las piezas para esconder sus crímenes”: coordinador del Comité de Derechos de Vente Venezuela sobre movimientos en El Helicoide

Captura de Nicolás Maduro - AFP
Nicolás Maduro

"Ese 3 de enero cambió la historia de Venezuela y le agradecemos a Estados Unidos": Dignora Hernández, secretaria del partido Vente Venezuela

Movimientos en El Helicoide: denuncian que el régimen traslada presos tras palabras de Marco Rubio
Presos políticos

Movimientos en El Helicoide: denuncian que el régimen traslada presos tras palabras de Marco Rubio

Presos políticos en Venezuela - EFE
Presos políticos

"Responsabilizo a Delcy Rodríguez": Madre denuncia que su hijo fue detenido arbitrariamente y es torturado por el régimen de Venezuela

Más de Política

Ver más
Julián Meneses, consultor colombiano, autor y analista en jefe (Chief Analyst) de Strategiio / Persona votando - Fotos: NTN24 / Pexels
Elecciones

"Cuando se presentan problemas en la economía, legitimidad y seguridad, la gente tiende a votar por la derecha": analista Julián Meneses sobre recientes elecciones presidenciales en América Latina

Gustavo Petro - AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

"El procurador tiene que actuar": exfiscal Néstor Humberto Martínez rechaza la postura de Petro frente a los resultados de la primera vuelta en Colombia

Xi Jinping recibe en Pekín al presidente Donald Trump - Foto: EFE
Donald Trump

"La relación va a ser mejor que nunca": el mensaje de Trump a Xi Jinping en histórico encuentro entre los dos mandatarios en Pekín

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El Manifiesto de Panamá

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Delcy Rodríguez, José Luis Rodríguez Zapatero y Nicolás Maduro - Foto EFE
José Luis Rodríguez Zapatero

"Un entramado histórico de corrupción en Venezuela": exembajador Orlando Viera sobre los lingotes de oro y el escándalo Zapatero que lo vincularía con Delcy Rodríguez

Familiares de presos políticos exigen su liberación - Foto EFE
Familiares de presos políticos

"Dos años sin abrazarlo, solo lo vi a través del vidrio 20 minutos": desgarrador relato de madre de preso político en Venezuela a quien el régimen le prometió ver a su hijo este domingo

Precio de la gasolina - Foto por Canva
Colombia

Aumenta el precio de la gasolina y Acpm en Colombia: este es el valor del galón en las principales ciudades del país

Shakira, cantante colombiana junto a sus bailarines en fragmento de la canción de la Copa del Mundo 2026 - EFE
Shakira

¿Shakira de nuevo?; ¿qué clase de Waka Waka es esto?": las redes reaccionan a fragmento de la canción del Mundial 2026

Elecciones regionales Colombia 2023 - Foto EFE
Elecciones en Colombia

"Está en juego la recuperación de la institucionalidad": coronel en retiro y consultor en seguridad sobre las elecciones presidenciales

Pep Guardiola, exfutbolista y entrenador español - Foto: EFE
Guardiola

Guardiola dice que le gustaría dirigir una selección tras confirmar que no continuará en el Manchester City: estos son los tres combinados en los que podría encajar

Luis Díaz, jugador colombiano del Bayern Múnich - Foto: EFE
Luis Díaz

Así fue la emotiva reacción del papá de Luis Díaz al ver a su hijo en las láminas del álbum del Mundial 2026

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre