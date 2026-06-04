"Si ganan la reviven. No nos crean bobos": sectores políticos reaccionan a renuncia de Petro y Cepeda a propuesta de Constituyente

Sectores políticos se refirieron a la decisión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de retirar este jueves la propuesta para convocar una Asamblea Nacional Constituyente para modificar la Constitución.

Una de las primeras en reaccionar fue la excandidata a la presidencia de Colombia Paloma Valencia, quien se refirió a la derrota del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, ante Abelardo de la Espriella, ganador de la primera vuelta presidencial en Colombia

“Muy tarde, Iván Cepeda se desplomó por la Constituyente, por la violencia que quieren generar con ‘estallidos sociales’, con el odio que promulgan. Los colombianos se cansaron y el Pacto será derrotado ampliamente”, afirmó.

Por su parte, el exministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia Mauricio Cárdenas aseguró que la decisión tiene un trasfondo electoral de cara a la segunda vuelta presidencial.

“Petro entendió que con la Asamblea Nacional Constituyente pierde las elecciones. Pero si ganan la reviven. No nos crean bobos”, puntualizó.

Asimismo, la periodista Vicky Dávila afirmó que “ahora que van perdiendo las elecciones, frente a Abelardo de la Espriella, desesperados salen con que retiran la Constituyente. No les creemos nada”.

“Iván Cepeda ha hablado en varias ocasiones de ‘Constituyente, poder constituyente’, de ello habla en su plan de gobierno, y han recogido firmas para la Constituyente, en medio de sus manifestaciones de campaña”, puntualizó.

El Gobierno de Gustavo Petro anunció que desiste del proyecto de convocar a una Asamblea Constituyente a pocos días de la segunda vuelta presidencial en Colombia.

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“El Comité Promotor de la Asamblea Nacional Constituyente luego de un proceso de reflexión colectiva sobre la coyuntura nacional y el momento político que atraviesa Colombia informa a la ciudadanía y a las organizaciones sociales y políticas que hemos decidido detener el proceso de recolección de firmas y retirar el proyecto de convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente”, indicó en un comunicado el comité de la Asamblea Nacional Constituyente.

"Esta decisión responde a una lectura responsable de las condiciones políticas actuales y a la necesidad de concentrar los esfuerzos democráticos, sociales y organizativos en la construcción de consensos amplios que permitan defender la democracia y consolidar una gran alianza por la vida capaz de frenar el avance de los sectores de extrema derecha”, agregó.

Abelardo de la Espriella avanzó a segunda vuelta, tras lograr 10,3 millones de votos equivalentes a 43,7% de los votos, junto con Iván Cepeda que tuvo 9,6 millones de votos que se tradujeron en el 40,9% de la votación.