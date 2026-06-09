Comando Central de EE. UU. asegura que dos militares fueron rescatados tras inusual choque en helicóptero cerca de la costa de Omán

El Comando Central de Estados Unidos aseguró este martes en un comunicado que dos de sus militares fueron rescatados luego de que su helicóptero sufriera el lunes cerca de la costa de Omán un inusual choque, que ahora está siendo investigado.

"A las 7:33 pm (hora del este) del 8 de junio, dos miembros de la tripulación de un helicóptero AH-64 Apache del Ejército de Estados Unidos fueron rescatados por fuerzas de Estados Unidos después de que su helicóptero se estrellara cerca de la costa de Omán mientras patrullaban aguas regionales", informó el Comando Central.

VEA TAMBIÉN Trump dice que el acuerdo de paz en Oriente Medio entre Israel e Irán está condicionado por "la ignorancia o la estupidez" o

De acuerdo con la comunicación, difundida por medio de redes sociales en la madrugada del martes, la operación de rescate de los militares duró apenas un par de horas y su estado, hasta el momento, no presenta mayor riesgo.

"Los soldados fueron rescatados sanos y salvos en aproximadamente dos horas y se encuentran estables. Se está investigando la causa del incidente", escribieron en el comunicado que llevó por título 'Tripulación del ejército de Estados Unidos rescatada sana y salva tras la pérdida de su helicóptero en el mar'.

Aunque el anuncio no dio más detalles sobre la aeronave, el título parece indicar que esta quedó "perdida" luego del incidente, pero no se especifica si se extravió o los daños sufridos la dejaron fuera de operaciones.

"Las labores de rescate fueron lideradas por el Comando Central de las Fuerzas Navales de Estados Unidos y la 82.ª División Aerotransportada, con el apoyo de unidades de la Fuerza Aérea y la Armada de Estados Unidos, incluida la Fuerza de Tarea 59 de la 5.ª Flota", concluyó el Comando Central.

El mes pasado, el Comando Central había compartido unas imágenes del comandante Brad Cooper sobrevolando las aguas de la región situadas en el estrecho de Ormuz y sus alrededores a bordo de un helicóptero AH-64 Apache, el mismo del incidente del domingo.

Esas operaciones se dieron en vísperas del inicio del apoyo militar de Estados Unidos al Proyecto Libertad, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Donald Trump para escoltar y facilitar el paso seguro de buques comerciales internacionales a través del estrecho de Ormuz.

Las imágenes mostraban a la aeronave sobrevolando aguas del mar Arábigo y de fondo se podían apreciar los buques, mientras Cooper se reunía con los soldados del Ejército de Estados Unidos tras haber visitado a marineros y marines a bordo de dos buques de guerra de la Armada.

Alta capacidad militar

El Boeing AH-64 Apache es un helicóptero de ataque bimotor con rotores principal y de cola de cuatro palas que cuenta con una cabina biplaza en tándem para dos tripulantes, lo que quiere decir que tiene un asiento situado detrás del otro.

La aeronave, cabe resaltar, está capacitada para ejecutar operaciones de ataque contra vehículos de asalto y helicópteros caza, y tiene una capacidad operativa 'todo tiempo' y día-noche con sensores que designan objetivos y usan visión nocturna.

VEA TAMBIÉN "Escaló mientras sangraba y trató sus propias heridas mientras transmitía su localización": Donald Trump sobre rescate de piloto en territorio iraní o

Asimismo, tiene como armamento básico un cañón automático M230 de calibre 30 mm situado debajo del fuselaje entre las ruedas delanteras.

El AH-64 Apache está equipado además con una combinación de misiles antitanque AGM-114 Hellfire y cohetes Hydra 70 en los cuatro soportes de sus dos estructuras alares.