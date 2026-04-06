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Lunes, 06 de abril de 2026
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"Escaló mientras sangraba y trató sus propias heridas mientras transmitía su localización": Donald Trump sobre rescate de piloto en territorio iraní

abril 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump sobre rescate de pilotó en territorio iraní
Donald Trump sobre rescate de pilotó en territorio iraní
El presidente de Estados Unidos reveló detalles de la operación de rescate de dos pilotos cuyo avión de combate fue derribado por el régimen de Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló detalles de la operación de rescate de dos pilotos cuyo avión de combate fue derribado por el régimen de Irán.

En medio de su declaración, Trump afirmó que el militar cayó en una zona controlada por miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica, milicias locales y autoridades iraníes.

Pese a sus heridas y del peligro inminente, el oficial siguió su entrenamiento y comenzó a ascender por el terreno montañoso. "Escaló mientras sangraba profusamente y trataba sus propias heridas mientras transmitía su localización con un aparato tipo bíper", detalló el mandatario.

El militar mantuvo contacto con las fuerzas de Estados Unidos y trasmitía continuamente su localización mientras las autoridades iraníes ofrecían incentivos a la población local para capturarlo.

“Inmediatamente movilizamos a un hombre en una operación masiva para recuperarlo desde el punto de la montaña donde estaba. Y él continuaba subiendo y subiendo, y la montaña se iba haciendo más y más agresiva. Era muy difícil de encontrar”, indicó.

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La segunda misión de rescate involucró un despliegue masivo de 150 aeronaves, incluyendo cuatro bombarderos, 64 cazas, 48 aviones de reabastecimiento y una decena de aviones de rescate.

"Hicimos creer que estaban en una localización diferente porque es una gran fuerza militar la que estaba allá afuera", señaló Trump, explicando que dispersaron las fuerzas en siete sitios distintos como táctica de distracción.

Las fuerzas militares descendieron con precisión en el área donde se encontraba el piloto, enfrentaron a fuerzas enemigas y lograron extraer al oficial herido del territorio iraní sin sufrir bajas propias.

El rescate concluyó exitosamente tras casi 48 horas desde el derribo de la aeronave. "Es mucho tiempo cuando uno está sangrando, es mucho tiempo", subrayó el presidente durante su intervención, destacando la resistencia del oficial y la efectividad de la compleja operación militar ejecutada en condiciones adversas y territorio hostil.

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