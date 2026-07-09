Entrenador de selección eliminada del Mundial se suma a lista de los que abandonan su cargo: "Mi esposa está contenta de que vaya a dejarlo"

Otro entrenador de una selección eliminada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 dejará su cargo tras haber culminado su participación en la máxima competencia del deporte.

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Se trata del entrenador de Sudáfrica, Hugo Broos, quien confirmó su salida tras dos semanas de incertidumbre sobre continuaría en el cargo después de que el país alcanzara las fases eliminatorias de la Copa del Mundo por primera vez.

Antes de la final, Broos afirmó que se retiraría, pero cuando Sudáfrica perdió contra Canadá, coanfitriona del torneo, en los dieciseisavos de final el 28 de junio, no estaba seguro y dijo que podría verse tentado a quedarse.

Pero en una entrevista concedida en su Bélgica natal, Broos, de 74 años, afirmó que no permanecería en el cargo, pero que podría ayudar como consultor del equipo.

"¿Seguiré siendo entrenador? ¡No, es irreversible! Si me necesitan para otra cosa, quizás para la captación de talentos, eso ya es otra historia. Pero el fútbol ya no ocupará mi vida las 24 horas del día", declaró Broos al portal deportivo VoetbalNieuws.

El entrenador belga aseguró que habló con el presidente de la Federación Sudafricana de Fútbol, Danny Jordaan, quien le mencionó que le gustaría que continuara en el equipo, pero en un puesto diferente, "como asesor o algo parecido".

"Mi esposa está contenta de que vaya a dejarlo, pero ya me ha advertido: '¡Asegúrate de no interponerte en mi camino!'", bromeó.

Broos señaló que a finales de mes regresará a la federación para conversar con el dirigente. "Volveré a finales de julio para despedirme definitivamente. Tengo curiosidad por ver qué me propone", expresó.

Broos, cabe resaltar, llevaba cinco años en el cargo y se convirtió en el entrenador con más años de servicio en el país, además de dirigir a la selección de Sudáfrica que logró la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA tras 16 años desde la de 2010, en la que fue anfitriona.

"Supongamos que tengo que estar en Sudáfrica unas semanas cada dos meses: ¿por qué no? Es mejor eso que ser una molestia en casa porque no tengo nada que hacer", añadió en tono jocoso.

Broos se sumó a la lista de entrenadores que dejaron su cargo luego del Mundial compuesta por Julian Nagelsmann de Alemania, Javier Aguirre de México, Marcelo Bielsa de Uruguay, Ronald Koeman de Países Bajos, Roberto Martínez de Portugal, Sebastián Beccacece de Ecuador, Hong Myu1ng-bo de Corea del Sur, Carlos Queiroz de Ghana, Zlatko Dalic de Croacia y Steve Clarke de Escocia.