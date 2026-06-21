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Elecciones Presidenciales en Colombia

"Colombianos, llegó el día de rugir alto y claro y enterrar el socialismo": congresista de EE. UU. María Elvira Salazar sobre segunda vuelta presidencial

junio 21, 2026
Por: David Esteban Pinzón
María Elvira Salazar - Foto EFE
María Elvira Salazar - Foto EFE
Salazar lideró un grupo de cuatro congresistas republicanos que enviaron una carta para defender a De la Espriella.

María Elvira Salazar, congresista republicana de Estados Unidos por el distrito 27 de Florida, se refirió este domingo a la segunda vuelta presidencial de las elecciones en Colombia, en las que ratificó su apoyo al candidato de oposición Abelardo de la Espriella.

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De la Espriella, cabe resaltar, se enfrenta en el balotaje al senador del oficialismo Iván Cepeda, a quien superó de manera sorpresiva en la primera vuelta que tuvo lugar el pasado 31 de mayo.

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"Colombianos, llegó el día de rugir alto y claro y enterrar el socialismo del siglo XXI que tanto daño le ha hecho a Latinoamérica", escribió Salazar en su cuenta personal de la red social X.

Salazar, quien se ha sumado al amplio respaldo republicano para De la Espriella y en contra de la política del actual presidente, Gustavo Petro, llamó a los colombianos a votar por quien promete mano dura y un cambio profundo.

"Que los escuchen en todo el mundo: ustedes están 'Firme por la Patria'", señaló Salazar, que usó el lema principal de la campaña de De la Espriella.

En su cuenta de representante a la Cámara, la congresista escribió otro mensaje para los 41.421.973 colombianos habilitados para votar en estas elecciones en el país y en el exterior.

"Hay momentos en la historia en los que una nación tiene la oportunidad de cambiar su rumbo. Hoy es uno de esos días para Colombia", indicó Salazar, de origen cubano.

La política de 64 años instó a los ciudadanos a salir a votar. "Defiendan sus convicciones. Y nunca renuncien al sueño de construir el país que se merecen", instó quien es además periodista y conductora de televisión.

"Mi deseo es ver una Colombia más segura, más próspera y más cercana a los Estados Unidos; una Colombia donde las familias vivan sin miedo y la libertad siempre tenga la última palabra ¡Que viva Colombia libre!", concluyó.

Salazar, cabe resaltar, lideró un grupo de cuatro congresistas republicanos que enviaron una carta a los secretarios de Estado y del Tesoro, y al fiscal general, para defender De la Espriella y alertar sobre los presuntos vínculos de la campaña de Petro con el narcotráfico y grupos terroristas.

El documento respondió a una carta previa de 20 demócratas que acusaban al presidente Donald Trump de interferencia política y exigían una investigación penal y financiera contra De la Espriella en Estados Unidos.

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La congresista dejó claro en un pronunciamiento público el viernes que actualmente uno está en vigor ninguna investigación contra el abogado De la Espriella, quien se define a sí mismo como un "outsider" de la política.

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